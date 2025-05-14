https://ria.ru/20250514/aerodrom-2016851485.html

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине - РИА Новости, 14.05.2025

ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов на Украине

Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, сообщили в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:18:00+03:00

2025-05-14T12:18:00+03:00

2025-05-14T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российские оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов", - говорится в сводке российского ведомства.Кроме того, были поражены место хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.

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Варвара Скокшина

россия, украина