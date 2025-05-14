https://ria.ru/20250514/abramovich-2016782275.html

Абрамович и Кудрин посетили заседание в Кремле, посвященное театрам

Абрамович и Кудрин посетили заседание в Кремле, посвященное театрам - РИА Новости, 14.05.2025

Абрамович и Кудрин посетили заседание в Кремле, посвященное театрам

Президент России Владимир Путин провел встречу с попечительским советом Большого и Мариинского театров, среди присутствующих были также бизнесмен Роман... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T01:55:00+03:00

2025-05-14T01:55:00+03:00

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культура

россия

роман абрамович

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алексей кудрин

герман греф

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с попечительским советом Большого и Мариинского театров, среди присутствующих были также бизнесмен Роман Абрамович, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, а также главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф.Заседание прошло во вторник в Кремле.На мероприятии глава государства, в частности, назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами России. По его словам, многие компании и меценаты активно помогают в их развитии. Отдельно Путин упомянул их вклад в поддержку молодых музыкантов.Глава обоих театров Валерий Гергиев, в свою очередь, рассказал о планах их развития.

https://ria.ru/20250513/putin-2016756758.html

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россия, роман абрамович, мариинский театр, большой театр, общество, алексей кудрин, герман греф, андрей костин (банкир)