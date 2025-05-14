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Абрамович и Кудрин посетили заседание в Кремле, посвященное театрам - РИА Новости, 14.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
01:55 14.05.2025 (обновлено: 07:02 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/abramovich-2016782275.html
Абрамович и Кудрин посетили заседание в Кремле, посвященное театрам
Абрамович и Кудрин посетили заседание в Кремле, посвященное театрам - РИА Новости, 14.05.2025
Абрамович и Кудрин посетили заседание в Кремле, посвященное театрам
Президент России Владимир Путин провел встречу с попечительским советом Большого и Мариинского театров, среди присутствующих были также бизнесмен Роман... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:55:00+03:00
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культура
россия
роман абрамович
мариинский театр
большой театр
общество
алексей кудрин
герман греф
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с попечительским советом Большого и Мариинского театров, среди присутствующих были также бизнесмен Роман Абрамович, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, а также главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф.Заседание прошло во вторник в Кремле.На мероприятии глава государства, в частности, назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами России. По его словам, многие компании и меценаты активно помогают в их развитии. Отдельно Путин упомянул их вклад в поддержку молодых музыкантов.Глава обоих театров Валерий Гергиев, в свою очередь, рассказал о планах их развития.
https://ria.ru/20250513/putin-2016756758.html
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россия, роман абрамович, мариинский театр, большой театр, общество, алексей кудрин, герман греф, андрей костин (банкир)
Культура, Россия, Роман Абрамович, Мариинский театр, Большой театр, Общество, Алексей Кудрин, Герман Греф, Андрей Костин (банкир)
Абрамович и Кудрин посетили заседание в Кремле, посвященное театрам

Абрамович посетил заседание попечителей театров в Кремле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Бизнесмен Роман Абрамович
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с попечительским советом Большого и Мариинского театров, среди присутствующих были также бизнесмен Роман Абрамович, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, а также главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф.
Заседание прошло во вторник в Кремле.
На мероприятии глава государства, в частности, назвал Большой и Мариинский театры двумя мощными символами России. По его словам, многие компании и меценаты активно помогают в их развитии. Отдельно Путин упомянул их вклад в поддержку молодых музыкантов.
Глава обоих театров Валерий Гергиев, в свою очередь, рассказал о планах их развития.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин предложил обсудить подготовку к 250-летию Большого театра
Вчера, 20:24
 
КультураРоссияРоман АбрамовичМариинский театрБольшой театрОбществоАлексей КудринГерман ГрефАндрей Костин (банкир)
 
 
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