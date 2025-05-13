https://ria.ru/20250513/zoopark-2016611033.html

В Московском зоопарке поселились исландские гоголи и каравайки

В Московском зоопарке поселились исландские гоголи и каравайки - РИА Новости, 13.05.2025

В Московском зоопарке поселились исландские гоголи и каравайки

Четыре каравайки и четыре особи исландского гоголя поселились в Московском зоопарке, последние появились на экспозиции впервые, сообщила РИА Новости генеральный РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:39:00+03:00

2025-05-13T07:39:00+03:00

2025-05-13T07:39:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Четыре каравайки и четыре особи исландского гоголя поселились в Московском зоопарке, последние появились на экспозиции впервые, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. "В Московский зоопарк из ростовского парка птиц "Малинки" приехали четыре каравайки и четыре особи исландского гоголя… Исландские гоголи появились на экспозиции в Московском зоопарке впервые. В столицу приехали три самца и одна самка. Эти птицы семейства утиных, они гнездятся в дуплах деревьев или в похожих пустотах на берегу озер и прудов. Обитают в Северной Америке и на юго-западе Гренландии, а также в Исландии", - рассказала Акулова. Она отметила, что пернатых уже могут видеть посетители, они живут вместе. Сейчас они находятся в уличном вольере у входа в павильон "Птицы и бабочки". "Исландский гоголь живет в одном вольере с недавно приехавшими каравайками – их пол пока не известен, а также с египетскими и серыми цаплями, алыми ибисами, кваквой и чайками. Несмотря на такое большое количество разных видов, птицы живут дружно и не конкурируют за еду. Зоологи надеются, что позже кто-то из новоселов образует пару и принесет потомство", - добавила Акулова. Она пояснила, что каравайка широко распространена в Евразии, Африке, Австралии и Северной Америке. В России она встречается в южных регионах. Эти пернатые обитают на берегу пресных и слабосоленых водоемов, обширных болот, лиманов, на мелководье. У этой птицы черное оперение, которое отливает сине-зеленым цветом на солнце. Кормят караваек специальным комбикормом, гамарусом, нарезанной рыбой, креветками, кальмарами, мышами, яйцами, творогом.

https://ria.ru/20250513/primore-2016600975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северная америка, гренландия, евразия, светлана акулова, московский зоопарк, общество