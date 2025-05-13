https://ria.ru/20250513/zhivotnye-2016611767.html

Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию

Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию - РИА Новости, 13.05.2025

Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию

Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T07:53:00+03:00

2025-05-13T07:53:00+03:00

2025-05-13T09:35:00+03:00

россия

михаил мишустин

общество

животные

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой информации."В соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень животных, запрещенных к содержанию", — говорится в релизе.В списке восемь категорий животных:Всего в документе более 120 разновидностей. К примеру, правительство запретило содержать кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, питонов, длина которых превышает четыре метра. Ограничения коснулись каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров.В списке также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих: лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал и волк обыкновенный.Распоряжение вступает в силу с 1 сентября этого года и действует до 1 сентября 2031-го.

https://ria.ru/20250307/puma-2003557687.html

https://ria.ru/20250420/prestuplenie-2012346613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, общество, животные