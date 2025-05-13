https://ria.ru/20250513/zhivotnye-2016611767.html
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию - РИА Новости, 13.05.2025
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:53:00+03:00
2025-05-13T07:53:00+03:00
2025-05-13T09:35:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
животные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588473316_0:308:2785:1875_1920x0_80_0_0_8169ce855111931feb8749fb6171433c.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой информации."В соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень животных, запрещенных к содержанию", — говорится в релизе.В списке восемь категорий животных:Всего в документе более 120 разновидностей. К примеру, правительство запретило содержать кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, питонов, длина которых превышает четыре метра. Ограничения коснулись каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров.В списке также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих: лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал и волк обыкновенный.Распоряжение вступает в силу с 1 сентября этого года и действует до 1 сентября 2031-го.
https://ria.ru/20250307/puma-2003557687.html
https://ria.ru/20250420/prestuplenie-2012346613.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588473316_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_9bca2b3f9d757dfc5f822a99d9a78d8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество, животные
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Животные
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию
Мишустин утвердил список запрещенных к содержанию животных
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ
подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой информации.
"В соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень животных, запрещенных к содержанию", — говорится в релизе.
В списке восемь категорий животных:
- пресмыкающиеся;
- земноводные;
- паукообразные;
- млекопитающие;
- птицы;
- хрящевые рыбы;
- костные рыбы;
- коралловые полипы.
Всего в документе более 120 разновидностей. К примеру, правительство запретило содержать кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, питонов, длина которых превышает четыре метра. Ограничения коснулись каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров.
В списке также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих: лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал и волк обыкновенный.
Распоряжение вступает в силу с 1 сентября этого года и действует до 1 сентября 2031-го.