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Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию - РИА Новости, 13.05.2025
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07:53 13.05.2025 (обновлено: 09:35 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zhivotnye-2016611767.html
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию - РИА Новости, 13.05.2025
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T07:53:00+03:00
2025-05-13T09:35:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
животные
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой информации."В соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень животных, запрещенных к содержанию", — говорится в релизе.В списке восемь категорий животных:Всего в документе более 120 разновидностей. К примеру, правительство запретило содержать кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, питонов, длина которых превышает четыре метра. Ограничения коснулись каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров.В списке также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих: лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал и волк обыкновенный.Распоряжение вступает в силу с 1 сентября этого года и действует до 1 сентября 2031-го.
https://ria.ru/20250307/puma-2003557687.html
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россия, михаил мишустин, общество, животные
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Животные
Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию

Мишустин утвердил список запрещенных к содержанию животных

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкCервал
Cервал - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Правительство утвердило список животных, запрещенных к содержанию, документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, он опубликован на портале правовой информации.
"В соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень животных, запрещенных к содержанию", — говорится в релизе.
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В списке восемь категорий животных:
  • пресмыкающиеся;
  • земноводные;
  • паукообразные;
  • млекопитающие;
  • птицы;
  • хрящевые рыбы;
  • костные рыбы;
  • коралловые полипы.
Всего в документе более 120 разновидностей. К примеру, правительство запретило содержать кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, питонов, длина которых превышает четыре метра. Ограничения коснулись каймановых черепах с размером карапакса более 30 сантиметров.
В списке также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных и приматов. Среди хищных млекопитающих: лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал и волк обыкновенный.
Распоряжение вступает в силу с 1 сентября этого года и действует до 1 сентября 2031-го.
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