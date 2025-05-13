https://ria.ru/20250513/zhitelnitsa-2016633889.html

Жительницу Нальчика заподозрили в финансировании экстремистов

Жительницу Нальчика заподозрили в финансировании экстремистов - РИА Новости, 13.05.2025

Жительницу Нальчика заподозрили в финансировании экстремистов

Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали проживающую в Нальчике уроженку одной из ближневосточных стран, которую подозревают в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:43:00+03:00

2025-05-13T10:43:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали проживающую в Нальчике уроженку одной из ближневосточных стран, которую подозревают в финансировании экстремистской организации, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по КБР и регионального УФСБ России при координации ГУПЭ МВД России и ГУ МВД России по СКФО пресекли противоправную деятельность 26-летней уроженки ближневосточного государства, проживающей в городе Нальчике. Женщина подозревается в финансировании экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. По данным МВД, подозреваемая 16 раз перевела денежные средства в адрес некоммерческой организации, "заведомо зная, что ее деятельность на территории Российской Федерации запрещена судом и признана экстремистской". В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование экстремистской деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20250318/vsu-2005640798.html

https://ria.ru/20250506/rossija-2015324043.html

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россия, нальчик, скфо, общество