Жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией
Русскоязычные жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с РФ
© AP Photo / Sergei GritsРоссийско-финляндская граница
© AP Photo / Sergei Grits
Российско-финляндская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию в Верховный административный суд страны на решение правительства закрыть границу с Россией, заявил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.
Правительство Финляндии ранее оценило ситуацию на границе с Россией и оставило в силе решение о ее закрытии до дальнейшего уведомления.
"Сегодня мы подали новую апелляцию в Верховный административный суд Финляндии на решение госсовета от 16.4.2025 о закрытии границы", - написал Девяткин в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По словам депутата, это даст суду возможность "восстановить свою честь и достоинство".
"Судьи больше могут не бояться за свои теплые кресла - они могут смело опереться на официальную коммуникацию ЕСПЧ, где признано, что русскоязычные в Финляндии - это признанное национальное меньшинство, а значит, закрытие границы оказывает диспропорциональное воздействие именно на нас", - добавил он.
Несколько русскоязычных граждан Финляндии обратились в ЕСПЧ в июне 2024 года с жалобой на закрытие границы с Россией после того, как Верховный административный суд Финляндии не стал рассматривать их апелляцию. По словам русскоязычного "Александровского общества", ЕСПЧ коммуницировал иск и дал финским властям 16 недель, в течение которых они должны отчитаться по своему решению закрыть границу с Россией. В пресс-службе ЕСПЧ заявили РИА Новости, что власти Финляндии должны направить свои замечания по поводу закрытия границы с Россией до 7 июля 2025 года.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.