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Жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией - РИА Новости, 13.05.2025
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12:37 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/zhiteli-2016656326.html
Жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией
Жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией - РИА Новости, 13.05.2025
Жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией
Русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию в Верховный административный суд страны на решение правительства закрыть границу с Россией, заявил депутат РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:37:00+03:00
2025-05-13T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию в Верховный административный суд страны на решение правительства закрыть границу с Россией, заявил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин. Правительство Финляндии ранее оценило ситуацию на границе с Россией и оставило в силе решение о ее закрытии до дальнейшего уведомления. "Сегодня мы подали новую апелляцию в Верховный административный суд Финляндии на решение госсовета от 16.4.2025 о закрытии границы", - написал Девяткин в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам депутата, это даст суду возможность "восстановить свою честь и достоинство". "Судьи больше могут не бояться за свои теплые кресла - они могут смело опереться на официальную коммуникацию ЕСПЧ, где признано, что русскоязычные в Финляндии - это признанное национальное меньшинство, а значит, закрытие границы оказывает диспропорциональное воздействие именно на нас", - добавил он. Несколько русскоязычных граждан Финляндии обратились в ЕСПЧ в июне 2024 года с жалобой на закрытие границы с Россией после того, как Верховный административный суд Финляндии не стал рассматривать их апелляцию. По словам русскоязычного "Александровского общества", ЕСПЧ коммуницировал иск и дал финским властям 16 недель, в течение которых они должны отчитаться по своему решению закрыть границу с Россией. В пресс-службе ЕСПЧ заявили РИА Новости, что власти Финляндии должны направить свои замечания по поводу закрытия границы с Россией до 7 июля 2025 года. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250506/finlyandiya-2015262391.html
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россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова, в мире
Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова, В мире
Жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с Россией

Русскоязычные жители Финляндии подали апелляцию из-за закрытой границы с РФ

© AP Photo / Sergei GritsРоссийско-финляндская граница
Российско-финляндская граница - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Российско-финляндская граница. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Русскоязычные жители Финляндии подали новую апелляцию в Верховный административный суд страны на решение правительства закрыть границу с Россией, заявил депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.
Правительство Финляндии ранее оценило ситуацию на границе с Россией и оставило в силе решение о ее закрытии до дальнейшего уведомления.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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"Сегодня мы подали новую апелляцию в Верховный административный суд Финляндии на решение госсовета от 16.4.2025 о закрытии границы", - написал Девяткин в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По словам депутата, это даст суду возможность "восстановить свою честь и достоинство".
"Судьи больше могут не бояться за свои теплые кресла - они могут смело опереться на официальную коммуникацию ЕСПЧ, где признано, что русскоязычные в Финляндии - это признанное национальное меньшинство, а значит, закрытие границы оказывает диспропорциональное воздействие именно на нас", - добавил он.
Несколько русскоязычных граждан Финляндии обратились в ЕСПЧ в июне 2024 года с жалобой на закрытие границы с Россией после того, как Верховный административный суд Финляндии не стал рассматривать их апелляцию. По словам русскоязычного "Александровского общества", ЕСПЧ коммуницировал иск и дал финским властям 16 недель, в течение которых они должны отчитаться по своему решению закрыть границу с Россией. В пресс-службе ЕСПЧ заявили РИА Новости, что власти Финляндии должны направить свои замечания по поводу закрытия границы с Россией до 7 июля 2025 года.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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