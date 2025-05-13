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В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 13.05.2025
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13:50 13.05.2025 (обновлено: 14:15 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zemletrjasenie-2016670680.html
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 13.05.2025
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник днем в районе Неаполя, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), за ним последовал РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:50:00+03:00
2025-05-13T14:15:00+03:00
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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник днем в районе Неаполя, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), за ним последовал новый толчок магнитудой 3,5. Сильная сейсмическая активность происходит в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, где она наблюдалась также в середине марта этого года. Эпицентр нынешних толчков находится к западу от Неаполя в его пригородах. Землетрясения явственно ощутили их жители. Как сообщило местное издание Mattino, в целях предосторожности местные власти эвакуировали крупный неаполитанский университет Фридриха II и ряд школ.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
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в мире, неаполь, италия
В мире, Неаполь, Италия
В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в районе Неаполя

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник днем в районе Неаполя, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), за ним последовал новый толчок магнитудой 3,5.
Сильная сейсмическая активность происходит в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, где она наблюдалась также в середине марта этого года.
Эпицентр нынешних толчков находится к западу от Неаполя в его пригородах. Землетрясения явственно ощутили их жители. Как сообщило местное издание Mattino, в целях предосторожности местные власти эвакуировали крупный неаполитанский университет Фридриха II и ряд школ.
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