https://ria.ru/20250513/zemletrjasenie-2016670680.html

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4 - РИА Новости, 13.05.2025

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник днем в районе Неаполя, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), за ним последовал РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:50:00+03:00

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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло во вторник днем в районе Неаполя, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), за ним последовал новый толчок магнитудой 3,5. Сильная сейсмическая активность происходит в крупном вулканическом районе Флегрейские поля, где она наблюдалась также в середине марта этого года. Эпицентр нынешних толчков находится к западу от Неаполя в его пригородах. Землетрясения явственно ощутили их жители. Как сообщило местное издание Mattino, в целях предосторожности местные власти эвакуировали крупный неаполитанский университет Фридриха II и ряд школ.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

неаполь

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, неаполь, италия