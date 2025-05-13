Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 13.05.2025 (обновлено: 11:00 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский своими одиозными заявлениями ищет повод для срыва переговоров в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:56:00+03:00
2025-05-13T11:00:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
михаил шеремет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016341010_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_674ecc58c82de354896f100b154613aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский своими одиозными заявлениями ищет повод для срыва переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта. "Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, цель ультимативных заявлений Зеленского не что иное, как намеренная попытка сорвать очередные мирные переговоры или же самоутвердиться в международном политикуме за счет авторитета президента России Владимира Путина. "Зеленский, узурпировав власть в стране и отказываясь проводить новые выборы президента, старается добиться личной встречи с лидером России, чтобы придать себе вес и легитимность", - подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016337237.html
https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016336008.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016341010_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6588fa2776046122b3de8459324a5152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, михаил шеремет
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Михаил Шеремет
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Депутат Шеремет: Зеленский ищет повод для срыва переговоров в Стамбуле

© Getty Images / Anadolu/Danylo AntoniukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Danylo Antoniuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский своими одиозными заявлениями ищет повод для срыва переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта.
"Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация", - сказал Шеремет РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Госдуме прокомментировали ответ Зеленского на инициативу Путина
11 мая, 13:38
По его словам, цель ультимативных заявлений Зеленского не что иное, как намеренная попытка сорвать очередные мирные переговоры или же самоутвердиться в международном политикуме за счет авторитета президента России Владимира Путина.
"Зеленский, узурпировав власть в стране и отказываясь проводить новые выборы президента, старается добиться личной встречи с лидером России, чтобы придать себе вес и легитимность", - подчеркнул депутат.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Совфеде отреагировали на ультиматум Зеленского
11 мая, 13:28
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМихаил Шеремет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала