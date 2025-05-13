https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 13.05.2025

В Госдуме обвинили Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский своими одиозными заявлениями ищет повод для срыва переговоров в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:56:00+03:00

2025-05-13T10:56:00+03:00

2025-05-13T11:00:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский своими одиозными заявлениями ищет повод для срыва переговоров в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта. "Зеленский, находящийся в плену диктаторских амбиций, лихорадочно ищет удобный повод вернуть утраченную инициативу и параллельно сорвать мирные переговоры, делая свои неискренние одиозные запоздалые публичные заявления, позабыв, что с юридической стороны у него очень сомнительная легитимность и основательно подмоченная репутация", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, цель ультимативных заявлений Зеленского не что иное, как намеренная попытка сорвать очередные мирные переговоры или же самоутвердиться в международном политикуме за счет авторитета президента России Владимира Путина. "Зеленский, узурпировав власть в стране и отказываясь проводить новые выборы президента, старается добиться личной встречи с лидером России, чтобы придать себе вес и легитимность", - подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250511/zelenskiy-2016337237.html

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