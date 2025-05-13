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Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД - РИА Новости, 13.05.2025
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15:12 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/zayavlenie-2016689739.html
Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД
Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД - РИА Новости, 13.05.2025
Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД
С 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:12:00+03:00
2025-05-13T15:12:00+03:00
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. С 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По словам Волк, 23 мая вступит в силу ведомственный приказ, утвердивший особый порядок направления обращений в МВД РФ в электронном виде. "С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи", - написала Волк в Telegram-канале. Кроме того, для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.
https://ria.ru/20250513/dogovor-2016676516.html
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ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД

Идентификация на "Госуслугах" потребуется с 23 мая для подачи заявления в МВД

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. С 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, 23 мая вступит в силу ведомственный приказ, утвердивший особый порядок направления обращений в МВД РФ в электронном виде.
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"С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи", - написала Волк в Telegram-канале.
Кроме того, для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.
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