https://ria.ru/20250513/zayavlenie-2016689739.html

Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД

Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД - РИА Новости, 13.05.2025

Появились детали об изменениях в процессе подачи онлайн-заявления в МВД

С 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", сообщила представитель МВД РФ... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:12:00+03:00

2025-05-13T15:12:00+03:00

2025-05-13T15:12:00+03:00

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. С 23 мая для электронной подачи заявлений в МВД гражданам нужно пройти процедуру идентификации и аутентификации на "Госуслугах", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По словам Волк, 23 мая вступит в силу ведомственный приказ, утвердивший особый порядок направления обращений в МВД РФ в электронном виде. "С этого дня заявителю будет необходимо пройти процедуру идентификации и аутентификации на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в системе ЕСИА) только с использованием подтвержденной учетной записи", - написала Волк в Telegram-канале. Кроме того, для обратной связи автору обращения потребуется указать адрес электронной почты, доменное имя которого находится в российской национальной доменной зоне.

https://ria.ru/20250513/dogovor-2016676516.html

https://ria.ru/20250506/moshenniki-2015389361.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество