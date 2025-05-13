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Госдума рассмотрит проект о запрете банкам заключать договоры с детьми
Госдума рассмотрит проект о запрете банкам заключать договоры с детьми - РИА Новости, 13.05.2025
Госдума рассмотрит проект о запрете банкам заключать договоры с детьми
Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:38:00+03:00
2025-05-13T08:38:00+03:00
2025-05-13T08:38:00+03:00
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников", - написал Володин. По его словам, законопроект позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков. Председатель Госдумы отметил, что инициативой предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей. "В настоящее время подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счёта и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объём выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 миллиона человек", - рассказал Володин. Он подчеркнул, что преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан, когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы. "Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — их называют "дропперы", - добавил председатель Госдумы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Россия
Госдума рассмотрит проект о запрете банкам заключать договоры с детьми
Володин: ГД рассмотрит законопроект о запрете банкам заключать договоры с детьми
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости.
Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале
.
"Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников", - написал Володин
.
По его словам, законопроект позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков.
Председатель Госдумы
отметил, что инициативой предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей.
"В настоящее время подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счёта и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объём выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 миллиона человек", - рассказал Володин.
Он подчеркнул, что преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан, когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы.
"Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — их называют "дропперы", - добавил председатель Госдумы.