https://ria.ru/20250513/zapret-2016614969.html

Госдума рассмотрит проект о запрете банкам заключать договоры с детьми

Госдума рассмотрит проект о запрете банкам заключать договоры с детьми - РИА Новости, 13.05.2025

Госдума рассмотрит проект о запрете банкам заключать договоры с детьми

Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:38:00+03:00

2025-05-13T08:38:00+03:00

2025-05-13T08:38:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148359/95/1483599505_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e394196cf328cabca63324e18161c08e.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников", - написал Володин. По его словам, законопроект позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков. Председатель Госдумы отметил, что инициативой предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей. "В настоящее время подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счёта и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объём выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 миллиона человек", - рассказал Володин. Он подчеркнул, что преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан, когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы. "Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — их называют "дропперы", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250430/kredity-2003042476.html

https://ria.ru/20250504/moshenniki-2014860726.html

https://ria.ru/20250404/gosduma-2009239200.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, вячеслав володин, госдума рф, россия