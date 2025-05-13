Захарова прокомментировала отказ РИА Новости в аккредитации на встречу НАТО
Захарова назвала НАТО уничтожителями свободы слова из-за решения по РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале отказ НАТО РИА Новости в аккредитации на неформальную встречу глав МИД стран альянса в Анталье.
"Уничтожители свободы слова", - написала Захарова.
Ранее Североатлантический альянс (НАТО) отказал РИА Новости в аккредитации на неформальную встречу глав МИД стран альянса в Анталье без объяснения причин. Отдел аккредитаций НАТО отметил в письме, что данное решение окончательное и не подлежит пересмотру. Встреча глав МИД НАТО состоится в турецкой Анталье 14-15 мая. Заявка на аккредитацию была подана в соответствующие сроки, все необходимые документы были приложены.
Западные организации в последнее время неоднократно отказывали в аккредитации журналистам российских СМИ. Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций, агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя ранее санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников.
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Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрылся после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
Кроме того, минфин США 4 сентября 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии".
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