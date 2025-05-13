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Захарова заметила любопытную деталь, связанную с видео с Мерцем и Макроном - РИА Новости, 13.05.2025
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13:25 13.05.2025 (обновлено: 15:00 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016666336.html
Захарова заметила любопытную деталь, связанную с видео с Мерцем и Макроном
Захарова заметила любопытную деталь, связанную с видео с Мерцем и Макроном - РИА Новости, 13.05.2025
Захарова заметила любопытную деталь, связанную с видео с Мерцем и Макроном
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" обратила внимание на отсутствие реакции ФРГ на скандальное видео из купе поезда с... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:25:00+03:00
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франция
в мире
мария захарова
киев
россия
эммануэль макрон
фридрих мерц
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" обратила внимание на отсутствие реакции ФРГ на скандальное видео из купе поезда с участием канцлера Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера."Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят", — отметила она.Дипломат также напомнила, что во Франции эту новость назвали фейком, но при этом не попросили Киев остановить распространение дезинформации.В воскресенье агентство Associated Press опубликовало видеозапись из купе поезда, в котором находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На кадрах видно, что на столе перед Макроном лежит белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то похожее на ложку или палочку. При появлении журналистов политики попытались все спрятать, а пользователи соцсети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для их употребления.
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Макрон в купе во время поездки в Киев
Макрон в купе во время поездки в Киев
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франция, в мире, мария захарова, киев, россия, эммануэль макрон, фридрих мерц
Франция, В мире, Мария Захарова, Киев, Россия, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц
Захарова заметила любопытную деталь, связанную с видео с Мерцем и Макроном

Захарова: молчание ФРГ после видео с Мерцем и Макроном в поезде показательно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Соловьев Live" обратила внимание на отсутствие реакции ФРГ на скандальное видео из купе поезда с участием канцлера Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
"Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят", — отметила она.
Дипломат также напомнила, что во Франции эту новость назвали фейком, но при этом не попросили Киев остановить распространение дезинформации.
В воскресенье агентство Associated Press опубликовало видеозапись из купе поезда, в котором находились европейские лидеры, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На кадрах видно, что на столе перед Макроном лежит белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то похожее на ложку или палочку. При появлении журналистов политики попытались все спрятать, а пользователи соцсети X предположили, что это могли быть наркотики и ложка для их употребления.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Часть маршрута": на Украине потрясены выходкой Макрона в Киеве
12 мая, 01:30
 
ФранцияВ миреМария ЗахароваКиевРоссияЭммануэль МакронФридрих Мерц
 
 
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