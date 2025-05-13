https://ria.ru/20250513/zakharova--2016664115.html

МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии

МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии - РИА Новости, 13.05.2025

МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное оружие РФ никого не РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:17:00+03:00

2025-05-13T13:17:00+03:00

2025-05-13T13:20:00+03:00

мария захарова

россия

литва

даля грибаускайте

в мире

франция

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное оружие РФ никого не пугает, посоветовала ей обратиться в Елисейский дворец, где ей составят компанию на тему ядерных зонтиков."Пусть звонит в Елисейский дворец - там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", - сказала она.Ранее экс-президент Литвы заявила, что российское ядерное оружие уже никого не пугает.Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250506/litva-2015387020.html

https://ria.ru/20250317/podzhog-2005602677.html

россия

литва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, россия, литва, даля грибаускайте, в мире, франция, эммануэль макрон, нато