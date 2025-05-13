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МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии - РИА Новости, 13.05.2025
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13:17 13.05.2025 (обновлено: 13:20 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zakharova--2016664115.html
МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии
МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии - РИА Новости, 13.05.2025
МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное оружие РФ никого не РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:17:00+03:00
2025-05-13T13:20:00+03:00
мария захарова
россия
литва
даля грибаускайте
в мире
франция
эммануэль макрон
нато
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное оружие РФ никого не пугает, посоветовала ей обратиться в Елисейский дворец, где ей составят компанию на тему ядерных зонтиков."Пусть звонит в Елисейский дворец - там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", - сказала она.Ранее экс-президент Литвы заявила, что российское ядерное оружие уже никого не пугает.Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250506/litva-2015387020.html
https://ria.ru/20250317/podzhog-2005602677.html
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мария захарова, россия, литва, даля грибаускайте, в мире, франция, эммануэль макрон, нато
Мария Захарова, Россия, Литва, Даля Грибаускайте, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО
МИД прокомментировал слова экс-президента Литвы о российском ядерном оружии

МИД РФ призвал экс-главу Литвы Грибаускайте спросить Париж о ядерном оружии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова экс-президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что ядерное оружие РФ никого не пугает, посоветовала ей обратиться в Елисейский дворец, где ей составят компанию на тему ядерных зонтиков.
"Пусть звонит в Елисейский дворец - там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", - сказала она.
Укрепления на мосту через реку Неман на пути в Литву из Калининграда - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Собираются напасть". Французы высмеяли решение Литвы по России
6 мая, 20:04
Ранее экс-президент Литвы заявила, что российское ядерное оружие уже никого не пугает.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Заждержание подозреваемого в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Литва предъявила неожиданные претензии в адрес России
17 марта, 22:43
 
Мария ЗахароваРоссияЛитваДаля ГрибаускайтеВ миреФранцияЭммануэль МакронНАТО
 
 
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