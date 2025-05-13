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В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора - РИА Новости, 13.05.2025
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17:39 13.05.2025 (обновлено: 17:51 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html
В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора
В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора - РИА Новости, 13.05.2025
В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора
Подруга девушки, которую нашли на пиках забора возле бара в Перми, проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:39:00+03:00
2025-05-13T17:51:00+03:00
происшествия
пермь
кировский район
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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Подруга девушки, которую нашли на пиках забора возле бара в Перми, проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней девушки. Возбуждено дело по статье об убийстве. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения находилась в сильной степени опьянения. Она попыталась перелезть через забор, но сорвалась, конец пикообразного прута попал в область сердца. Эксперты не нашли на теле погибшей следов насилия. В бар девушку сопровождала 17-летняя подруга. В местных пабликах в соцсетях во вторник появилась информация, что она стала подозреваемой по делу. "Она не подозреваемый, а свидетель", - рассказал собеседник.
https://ria.ru/20250428/moskva-2013844047.html
пермь
кировский район
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происшествия, пермь, кировский район
Происшествия, Пермь, Кировский район
В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора

Подруга девушки, чье тело нашли на заборе, проходит по делу в качестве свидетеля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Подруга девушки, которую нашли на пиках забора возле бара в Перми, проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней девушки. Возбуждено дело по статье об убийстве. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения находилась в сильной степени опьянения. Она попыталась перелезть через забор, но сорвалась, конец пикообразного прута попал в область сердца. Эксперты не нашли на теле погибшей следов насилия.
В бар девушку сопровождала 17-летняя подруга. В местных пабликах в соцсетях во вторник появилась информация, что она стала подозреваемой по делу.
"Она не подозреваемый, а свидетель", - рассказал собеседник.
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