https://ria.ru/20250513/zabor-2016729347.html

В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора

В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора - РИА Новости, 13.05.2025

В Перми рассказали о подруге девушки, чье тело нашли на пиках забора

Подруга девушки, которую нашли на пиках забора возле бара в Перми, проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:39:00+03:00

2025-05-13T17:39:00+03:00

2025-05-13T17:51:00+03:00

происшествия

пермь

кировский район

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ПЕРМЬ, 13 мая - РИА Новости. Подруга девушки, которую нашли на пиках забора возле бара в Перми, проходит по делу в качестве свидетеля, а не подозреваемого, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В выходные на острых пиках забора возле бара в Кировском районе Перми (Закамск) нашли тело 18-летней девушки. Возбуждено дело по статье об убийстве. Предварительно установлено, что вечером 10 мая юная гостья развлекательного заведения находилась в сильной степени опьянения. Она попыталась перелезть через забор, но сорвалась, конец пикообразного прута попал в область сердца. Эксперты не нашли на теле погибшей следов насилия. В бар девушку сопровождала 17-летняя подруга. В местных пабликах в соцсетях во вторник появилась информация, что она стала подозреваемой по делу. "Она не подозреваемый, а свидетель", - рассказал собеседник.

https://ria.ru/20250428/moskva-2013844047.html

пермь

кировский район

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происшествия, пермь, кировский район