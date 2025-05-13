https://ria.ru/20250513/yakushev-2016737612.html

Якушев назвал цель конкурса "Лидеры России. Политика"

Якушев назвал цель конкурса "Лидеры России. Политика" - РИА Новости, 13.05.2025

Якушев назвал цель конкурса "Лидеры России. Политика"

Конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на выявление молодых людей, претендующих на будущее больших политиков, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T18:17:00+03:00

2025-05-13T18:17:00+03:00

2025-05-13T18:31:00+03:00

россия

владимир якушев

единая россия

политика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Конкурс "Лидеры России. Политика" направлен на выявление молодых людей, претендующих на будущее больших политиков, заявил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. "Конкурс направлен на то, чтобы выявлять молодых людей, претендующих на будущее больших политиков. И это принципиально важно. Также я хотел бы отметить, что в конкурсе наставники представляют все политические партии и очень внимательно будут за вами наблюдать. Сегодня, представляя с этой трибуны "Единую Россию", я знаю, что до полуфинала дошли немаленькое количество моих однопартийцев. Я надеюсь, что та работа, которую мы ведем с вами, поможет действительно конкурентно вам выступить на этой площадке", - сказал на торжественном открытии полуфинала второго сезона конкурса "Лидеры России. Политика" Якушев. Секретарь Генсовета ЕР также обратился к участникам полуфинала конкурса от партии и выразил надежду на то, что работа, которая ведется на площадке "Единой России", поможем им конкурентно выступить. "Принципиально я хотел бы, конечно, отметить, это участников специальной военной операции. Это действительно люди, которые не на словах, а на деле доказали, что они настоящие патриоты, и это будет создавать особую атмосферу. И вот обмен опытом, жизненным опытом с этими людьми, а у них особый опыт, действительно придаст конкурсу такую особую значимость", - добавил Якушев. Кроме того, первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко на торжественном открытии поздравил полуфиналистов с участием в конкурсе. "В этом году в (конкурсе - ред.) "Лидеры России. Политика" принимали участие 17 тысяч человек. В этом зале чуть менее 300 человек. Это значит, что каждый из вас уже многое преодолел, уже многое рассказал, в первую очередь, самому себе", - сказал Кириенко. Конкурс "Лидеры России. Политика" реализуется с 2021 года по поручению Президента Российской Федерации с целью выявления перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией к законотворческой деятельности для их дальнейшего обучения, развития в среде единомышленников и погружения в современную политическую среду. Второй сезон конкурса стартовал в ноябре 2024 года.

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россия, владимир якушев, единая россия, политика