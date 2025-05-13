https://ria.ru/20250513/vybor-2016711764.html
Священник рассказал о главном "сюрпризе" при выборе нового папы
Священник рассказал о главном "сюрпризе" при выборе нового папы - РИА Новости, 13.05.2025
Священник рассказал о главном "сюрпризе" при выборе нового папы
Выбор имени Лев новым папой Римским стал сюрпризом, заявил генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:27:00+03:00
2025-05-13T16:27:00+03:00
2025-05-13T16:27:00+03:00
религия
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религия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выбор имени Лев новым папой Римским стал сюрпризом, заявил генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Выбор имени папы произвел некоторое впечатление сюрприза... Он (новый папа Римский - ред.) отмотал время на 150 лет назад и решил взять имя папы Льва XIII - замечательного человека, церковного деятеля, который очень долгое время был папой, и который больше всего запомнился как папа, положивший основание современному социальному учению католической церкви, то есть, можно сказать, ввел церковь в проблематику жизни общества. Выбором имени папа предложил снова начать процесс переосмысления места церкви в обществе, я думаю, что это такой посыл, который достаточно ясен", - сказал Горбунов на пресс-конференции, посвященной конклаву. Он напомнил, что за последние сто с небольшим лет было три папы по имени Пий, два - по имени Бенедикт, четыре папы, у которых в разном сочетании были имена Иоанн и Павел, а потом "появился из ниоткуда" папа Франциск - имя, которое никогда не фигурировало среди римских понтификов. "И возникали вопросы, к какой из этих партий примкнет следующий папа, к Иоаннам и Павлам, или он станет новым Франциском, или же он вдруг неожиданно пожелает быть Пием, сформировались определенные, можно сказать, фракции с этими ожиданиями", - отметил викарий. Конклав в Ватикане избрал 8 мая 267-го папу Римского - им стал 69 -летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола.
https://ria.ru/20250513/istoriya-2016708614.html
https://ria.ru/20250513/intronizatsiya-2016710381.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, ватикан, сша, франциск (хорхе марио бергольо), религия
Религия, Москва, Ватикан, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Религия
Священник рассказал о главном "сюрпризе" при выборе нового папы
Священник Горбунов: выбор папой имени Лев произвел впечатление сюрприза
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Выбор имени Лев новым папой Римским стал сюрпризом, заявил генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
"Выбор имени папы произвел некоторое впечатление сюрприза... Он (новый папа Римский - ред.) отмотал время на 150 лет назад и решил взять имя папы Льва XIII - замечательного человека, церковного деятеля, который очень долгое время был папой, и который больше всего запомнился как папа, положивший основание современному социальному учению католической церкви, то есть, можно сказать, ввел церковь в проблематику жизни общества. Выбором имени папа предложил снова начать процесс переосмысления места церкви в обществе, я думаю, что это такой посыл, который достаточно ясен", - сказал Горбунов на пресс-конференции, посвященной конклаву.
Он напомнил, что за последние сто с небольшим лет было три папы по имени Пий, два - по имени Бенедикт, четыре папы, у которых в разном сочетании были имена Иоанн и Павел, а потом "появился из ниоткуда" папа Франциск
- имя, которое никогда не фигурировало среди римских понтификов.
"И возникали вопросы, к какой из этих партий примкнет следующий папа, к Иоаннам и Павлам, или он станет новым Франциском, или же он вдруг неожиданно пожелает быть Пием, сформировались определенные, можно сказать, фракции с этими ожиданиями", - отметил викарий.
Конклав в Ватикане
избрал 8 мая 267-го папу Римского - им стал 69 -летний кардинал Роберт Фрэнсис Превост, он взял имя Лев XIV. Это первый в истории папа - уроженец США
. Церемония интронизации папы Римского Льва XIV состоится 18 мая, сообщила ранее служба печати Святого престола.