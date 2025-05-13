https://ria.ru/20250513/vulkan-2016593934.html

На Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла

На Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла - РИА Новости, 13.05.2025

На Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла

Филиппинский вулкан Канлаон, находящийся на острове Негрос в центральной части архипелага, выбросил столб пепла и дыма на высоту примерно 4,5 километра, сообщил РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T01:56:00+03:00

2025-05-13T01:56:00+03:00

2025-05-13T01:56:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Филиппинский вулкан Канлаон, находящийся на острове Негрос в центральной части архипелага, выбросил столб пепла и дыма на высоту примерно 4,5 километра, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS). "Тринадцатого мая 2025 года в 02.55 утра (12 мая в 21.55 мск) в вершинном кратере вулкана Канлаон произошло умеренно взрывное извержение, которое... продолжалось пять минут. В результате извержения образовался сероватый объемный столб, который поднялся примерно на 4,5 километра, а затем переместился на юго-запад", - говорится в сообщении института. Канлаон, расположенный между провинциями Западный Негрос и Восточный Негрос, является одним из 24 действующих вулканов архипелага. Высота вулкана превышает 2,4 тысячи метров. Филиппины расположены в сейсмически активном тихоокеанском "Огненном кольце", где находится более половины вулканов мира.

https://ria.ru/20250424/vulkan-2013082069.html

https://ria.ru/20250421/izverzhenie-2012438650.html

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины