https://ria.ru/20250513/vulkan-2016593934.html
На Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла
На Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла - РИА Новости, 13.05.2025
На Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла
Филиппинский вулкан Канлаон, находящийся на острове Негрос в центральной части архипелага, выбросил столб пепла и дыма на высоту примерно 4,5 километра, сообщил РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T01:56:00+03:00
2025-05-13T01:56:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Филиппинский вулкан Канлаон, находящийся на острове Негрос в центральной части архипелага, выбросил столб пепла и дыма на высоту примерно 4,5 километра, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS). "Тринадцатого мая 2025 года в 02.55 утра (12 мая в 21.55 мск) в вершинном кратере вулкана Канлаон произошло умеренно взрывное извержение, которое... продолжалось пять минут. В результате извержения образовался сероватый объемный столб, который поднялся примерно на 4,5 километра, а затем переместился на юго-запад", - говорится в сообщении института. Канлаон, расположенный между провинциями Западный Негрос и Восточный Негрос, является одним из 24 действующих вулканов архипелага. Высота вулкана превышает 2,4 тысячи метров. Филиппины расположены в сейсмически активном тихоокеанском "Огненном кольце", где находится более половины вулканов мира.
https://ria.ru/20250424/vulkan-2013082069.html
https://ria.ru/20250421/izverzhenie-2012438650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, филиппины
На Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла
На Филиппинах вулкан Канлаон выбросил столб пепла и дыма на 4,5 километра
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Филиппинский вулкан Канлаон, находящийся на острове Негрос в центральной части архипелага, выбросил столб пепла и дыма на высоту примерно 4,5 километра, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (PHIVOLCS).
"Тринадцатого мая 2025 года в 02.55 утра (12 мая в 21.55 мск) в вершинном кратере вулкана Канлаон произошло умеренно взрывное извержение, которое... продолжалось пять минут. В результате извержения образовался сероватый объемный столб, который поднялся примерно на 4,5 километра, а затем переместился на юго-запад", - говорится в сообщении института.
Канлаон, расположенный между провинциями Западный Негрос и Восточный Негрос, является одним из 24 действующих вулканов архипелага. Высота вулкана превышает 2,4 тысячи метров.
Филиппины
расположены в сейсмически активном тихоокеанском "Огненном кольце", где находится более половины вулканов мира.