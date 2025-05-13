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При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана" - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:29 13.05.2025 (обновлено: 22:28 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/vsu-2016765400.html
При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана"
При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана" - РИА Новости, 13.05.2025
При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана"
Четверо бойцов подразделения "Орлан" пострадали при атаке беспилотника ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T21:29:00+03:00
2025-05-13T22:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Четверо бойцов подразделения "Орлан" пострадали при атаке беспилотника ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации дрона четверо бойцов подразделения "Орлан" получили ранения. У женщины и троих мужчин диагностировали баротравмы. Бригады СМП доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Украинские боевики атаковали и другие населенные пункты области:С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250510/proryv-2016200519.html
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происшествия, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана"

Гладков: при атаке дрона ВСУ в Новой Таволжанке пострадали 4 бойца "Орлана"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Четверо бойцов подразделения "Орлан" пострадали при атаке беспилотника ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации дрона четверо бойцов подразделения "Орлан" получили ранения. У женщины и троих мужчин диагностировали баротравмы. Бригады СМП доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
ВСУ предприняли четыре попытки прорыва в Курскую и Белгородскую области
10 мая, 13:22
Украинские боевики атаковали и другие населенные пункты области:
  • в поселке Шамино БПЛА сдетонировал на территории частного дома —повреждены фасад и остекление, загорелся гараж;
  • в селе Муром FPV-дрон ударил по административному зданию сельхозпредприятия;
  • в поселке Хотмыжск беспилотник сбросил взрывное устройство — в одном частном доме выбило окна, посекло фасад и забор, поврежден легковой автомобиль; в другом доме также пострадало остекление;
  • в селе Новостроевка-Первая взрыв БПЛА повредил здание соцобъекта;
  • в селе Ближнее FPV-дрон атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна, повреждена "газель";
  • в селе Бочковка беспилотник ударил по фермерскому хозяйству, произошло возгорание; в здании повреждены фасад, крыша, легковушку посекло осколками;
  • в селе Бессоновка FPV-дрон сдетонировал рядом с социальным объектом — пострадали три припаркованные машины;
  • в селе Тишанка БПЛА сбросил взрывное устройство — частный дом и надворная постройка получили повреждения;
  • в хуторе Екатериновка дрон сдетонировал рядом с частным домом — посечен забор.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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