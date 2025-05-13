При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана"
Гладков: при атаке дрона ВСУ в Новой Таволжанке пострадали 4 бойца "Орлана"
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Четверо бойцов подразделения "Орлан" пострадали при атаке беспилотника ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации дрона четверо бойцов подразделения "Орлан" получили ранения. У женщины и троих мужчин диагностировали баротравмы. Бригады СМП доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
Украинские боевики атаковали и другие населенные пункты области:
- в поселке Шамино БПЛА сдетонировал на территории частного дома —повреждены фасад и остекление, загорелся гараж;
- в селе Муром FPV-дрон ударил по административному зданию сельхозпредприятия;
- в поселке Хотмыжск беспилотник сбросил взрывное устройство — в одном частном доме выбило окна, посекло фасад и забор, поврежден легковой автомобиль; в другом доме также пострадало остекление;
- в селе Новостроевка-Первая взрыв БПЛА повредил здание соцобъекта;
- в селе Ближнее FPV-дрон атаковал частный дом — пробита кровля и выбиты окна, повреждена "газель";
- в селе Бочковка беспилотник ударил по фермерскому хозяйству, произошло возгорание; в здании повреждены фасад, крыша, легковушку посекло осколками;
- в селе Бессоновка FPV-дрон сдетонировал рядом с социальным объектом — пострадали три припаркованные машины;
- в селе Тишанка БПЛА сбросил взрывное устройство — частный дом и надворная постройка получили повреждения;
- в хуторе Екатериновка дрон сдетонировал рядом с частным домом — посечен забор.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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