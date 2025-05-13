https://ria.ru/20250513/vsu-2016765400.html

При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана"

При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана" - РИА Новости, 13.05.2025

При атаке дрона в Белгородской области пострадали четверо бойцов "Орлана"

Четверо бойцов подразделения "Орлан" пострадали при атаке беспилотника ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T21:29:00+03:00

2025-05-13T21:29:00+03:00

2025-05-13T22:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

россия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Четверо бойцов подразделения "Орлан" пострадали при атаке беспилотника ВСУ на село Новая Таволжанка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от детонации дрона четверо бойцов подразделения "Орлан" получили ранения. У женщины и троих мужчин диагностировали баротравмы. Бригады СМП доставляют пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Украинские боевики атаковали и другие населенные пункты области:С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250510/proryv-2016200519.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, вячеслав гладков