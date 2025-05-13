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В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:48 13.05.2025 (обновлено: 20:55 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/vsu-2016761304.html
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали пять человек
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 13.05.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали пять человек
Два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T20:48:00+03:00
2025-05-13T20:55:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В посёлке Шамино Шебекинского округа в результате атаки беспилотника по частному дому мужчина получил баротравму. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте, от госпитализации отказался... В это время несколько FPV-дронов врага атаковали снова. Целились в пожарный расчёт и медиков. Бригады работали под прикрытием группы "Орлан". Один дрон был сбит, по второму — помог РЭБ, и беспилотник взорвался рядом с машиной скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Шебекино РЭБом был подавлен дрон, детонация произошла в воздухе. В результате мужчина получил ранения, пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ."У него минно-взрывная травма и осколочное ранение правого бедра. Он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода для продолжения лечения", - уточнил губернатор.
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белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали пять человек

Гладков: в Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали пять человек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В посёлке Шамино Шебекинского округа в результате атаки беспилотника по частному дому мужчина получил баротравму. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте, от госпитализации отказался... В это время несколько FPV-дронов врага атаковали снова. Целились в пожарный расчёт и медиков. Бригады работали под прикрытием группы "Орлан". Один дрон был сбит, по второму — помог РЭБ, и беспилотник взорвался рядом с машиной скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекино РЭБом был подавлен дрон, детонация произошла в воздухе. В результате мужчина получил ранения, пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ.
"У него минно-взрывная травма и осколочное ранение правого бедра. Он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода для продолжения лечения", - уточнил губернатор.
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