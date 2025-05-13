https://ria.ru/20250513/vsu-2016761304.html

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали пять человек

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 13.05.2025

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадали пять человек

Два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T20:48:00+03:00

2025-05-13T20:48:00+03:00

2025-05-13T20:55:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атак украинских дронов в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В посёлке Шамино Шебекинского округа в результате атаки беспилотника по частному дому мужчина получил баротравму. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте, от госпитализации отказался... В это время несколько FPV-дронов врага атаковали снова. Целились в пожарный расчёт и медиков. Бригады работали под прикрытием группы "Орлан". Один дрон был сбит, по второму — помог РЭБ, и беспилотник взорвался рядом с машиной скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Шебекино РЭБом был подавлен дрон, детонация произошла в воздухе. В результате мужчина получил ранения, пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ."У него минно-взрывная травма и осколочное ранение правого бедра. Он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода для продолжения лечения", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250510/proryv-2016200519.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков