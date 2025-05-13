https://ria.ru/20250513/vsu-2016679145.html

ВСУ пытались окружить Глушковский район Курской области, заявил Алаудинов

ВСУ пытались окружить Глушковский район Курской области, заявил Алаудинов - РИА Новости, 13.05.2025

ВСУ пытались окружить Глушковский район Курской области, заявил Алаудинов

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:35:00+03:00

2025-05-13T14:35:00+03:00

2025-05-13T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

глушковский район

владимир путин

апти алаудинов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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КУРСК, 13 мая – РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ пытались окружить Глушковский район Курской области и изолировать его вдоль реки Сейм, чтобы впоследствии Киев мог использовать это на переговорах с Москвой, но у них ничего не получилось. "Они (ВСУ - ред.) хотели Глушковский район полностью взять, у них не получилось. У них в планах было изолировать Глушковский район и полностью отрезать его по реке Сейм. Им нужен какой-то обменный кейс, им не с чем идти на переговоры", - рассказал Алаудинов. "Они собирались обменивать курскую территорию… на те земли, которые они считают, что мы должны им отдать. Те есть те земли, которые по сути своей за эти три года отошли к нам с тяжелыми боями, потерями… Будучи вышвырнутыми с территории Курской области, была в очередной раз предпринята попытка для того, чтобы опять зайти на территорию Курской области", - добавил командир спецназа "Ахмат". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250317/kurskaya-2005503082.html

https://ria.ru/20250510/proryv-2016200519.html

россия

курская область

глушковский район

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россия, курская область, глушковский район, владимир путин, апти алаудинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины