https://ria.ru/20250513/vsu-2016660896.html

"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 13.05.2025

"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:58:00+03:00

2025-05-13T12:58:00+03:00

2025-05-13T12:58:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Лукьяновское Запорожской области, Понятовка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250513/mirolyubovka-2016658310.html

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в мире, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)