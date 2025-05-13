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"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 13.05.2025
"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:58:00+03:00
2025-05-13T12:58:00+03:00
2025-05-13T12:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Группировка "Днепр" в течение суток нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад с боеприпасами, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовое, Лукьяновское Запорожской области, Понятовка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, 10 автомобилей и склад с боеприпасами", - говорится в сообщении.
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в мире, херсонская область , запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
"Днепр" нанес поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 50 боевиков в зоне действий "Днепра"