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ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 13.05.2025 (обновлено: 12:54 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/vsu-2016658925.html
ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 13.05.2025
ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 195 военных и три танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:48:00+03:00
2025-05-13T12:54:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сумская область
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 195 военных и три танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Рыжевка, Павловка и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, сумская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север"

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков, 3 танка в зоне действий "Севера"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 195 военных и три танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Рыжевка, Павловка и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Нанесение ударов по инфраструктуре украинской армии - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
ВС России нанесли удар по учебному центру ВСУ в Винницкой области
Вчера, 10:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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