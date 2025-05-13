https://ria.ru/20250513/vsu-2016658925.html

ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 13.05.2025

ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли более 195 военных и три танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:48:00+03:00

2025-05-13T12:48:00+03:00

2025-05-13T12:54:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

сумская область

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 195 военных и три танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Рыжевка, Павловка и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250513/udar--2016629857.html

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россия, сумская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)