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ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 13.05.2025
ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли более 195 военных и три танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:48:00+03:00
2025-05-13T12:48:00+03:00
2025-05-13T12:54:00+03:00
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сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 195 военных и три танка в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Рыжевка, Павловка и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, 15 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, сумская область, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков в зоне действий группировки "Север"
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли 195 боевиков, 3 танка в зоне действий "Севера"