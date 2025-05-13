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Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ в ДНР
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.05.2025
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ в ДНР
ВСУ за сутки потеряли свыше 470 военнослужащих и семь боевых бронированных машин в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило министерство... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T12:46:00+03:00
2025-05-13T12:46:00+03:00
2025-05-13T12:54:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 470 военнослужащих и семь боевых бронированных машин в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило министерство обороны РФ."Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского военного ведомства..
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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ в ДНР
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 470 боевиков в зоне действий "Центра"