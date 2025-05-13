https://ria.ru/20250513/vsu-2016658519.html

Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ в ДНР

Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ в ДНР - РИА Новости, 13.05.2025

Группировка "Центр" нанесла поражение ВСУ в ДНР

ВСУ за сутки потеряли свыше 470 военнослужащих и семь боевых бронированных машин в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило министерство... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T12:46:00+03:00

2025-05-13T12:46:00+03:00

2025-05-13T12:54:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 470 военнослужащих и семь боевых бронированных машин в зоне действий российской группировки войск "Центр", сообщило министерство обороны РФ."Потери противника составили свыше 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке российского военного ведомства..

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россия, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)