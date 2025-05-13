https://ria.ru/20250513/vsu-2016612709.html
Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу
Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу - РИА Новости, 13.05.2025
Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу
Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что выжил только благодаря своему товарищу, который связался с российскими военнослужащими и РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:18:00+03:00
2025-05-13T08:18:00+03:00
2025-05-13T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что выжил только благодаря своему товарищу, который связался с российскими военнослужащими и попросил у них помощи. Военнослужащий ВСУ Александр Бродовей сдался в плен в районе Ковалевки в ЛНР. "Нас с Ковалёвки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил", - сказал Бродовей. По его словам, когда началась стрельба, им сказали сдаваться, что они сразу и сделали. Пленный благодарен российским солдатам за то, что сохранили ему жизнь. "Ребята сдавайтесь, все будет хорошо", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу
Пленный ВСУ спасся благодаря товарищу, который попросил у военных РФ помощи