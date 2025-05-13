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Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/vsu-2016612709.html
Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу
Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу - РИА Новости, 13.05.2025
Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу
Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что выжил только благодаря своему товарищу, который связался с российскими военнослужащими и РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T08:18:00+03:00
2025-05-13T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что выжил только благодаря своему товарищу, который связался с российскими военнослужащими и попросил у них помощи. Военнослужащий ВСУ Александр Бродовей сдался в плен в районе Ковалевки в ЛНР. "Нас с Ковалёвки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил", - сказал Бродовей. По его словам, когда началась стрельба, им сказали сдаваться, что они сразу и сделали. Пленный благодарен российским солдатам за то, что сохранили ему жизнь. "Ребята сдавайтесь, все будет хорошо", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика
Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу

Пленный ВСУ спасся благодаря товарищу, который попросил у военных РФ помощи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что выжил только благодаря своему товарищу, который связался с российскими военнослужащими и попросил у них помощи.
Военнослужащий ВСУ Александр Бродовей сдался в плен в районе Ковалевки в ЛНР.
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"Нас с Ковалёвки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил", - сказал Бродовей.
По его словам, когда началась стрельба, им сказали сдаваться, что они сразу и сделали.
Пленный благодарен российским солдатам за то, что сохранили ему жизнь.
"Ребята сдавайтесь, все будет хорошо", - добавил он.
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