https://ria.ru/20250513/vsu-2016612709.html

Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу

Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу - РИА Новости, 13.05.2025

Украинский пленный рассказал, как спасся благодаря сослуживцу

Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что выжил только благодаря своему товарищу, который связался с российскими военнослужащими и РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T08:18:00+03:00

2025-05-13T08:18:00+03:00

2025-05-13T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий рассказал на видео Минобороны РФ, что выжил только благодаря своему товарищу, который связался с российскими военнослужащими и попросил у них помощи. Военнослужащий ВСУ Александр Бродовей сдался в плен в районе Ковалевки в ЛНР. "Нас с Ковалёвки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил", - сказал Бродовей. По его словам, когда началась стрельба, им сказали сдаваться, что они сразу и сделали. Пленный благодарен российским солдатам за то, что сохранили ему жизнь. "Ребята сдавайтесь, все будет хорошо", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250513/svo-2016514448.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика