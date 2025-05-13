https://ria.ru/20250513/vrachi-2016677399.html
Красноярские врачи изобрели способ, как отдохнуть от работы в праздники
Красноярские врачи изобрели способ, как отдохнуть от работы в праздники - РИА Новости, 13.05.2025
Красноярские врачи изобрели способ, как отдохнуть от работы в праздники
Врачи одной из больниц Красноярского края записались друг к другу на прием, чтобы сократить рабочее время в праздничные и предпраздничные дни, проводится... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:24:00+03:00
2025-05-13T14:24:00+03:00
2025-05-13T14:24:00+03:00
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общество
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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Врачи одной из больниц Красноярского края записались друг к другу на прием, чтобы сократить рабочее время в праздничные и предпраздничные дни, проводится служебное расследование, сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания региона Илья Зайцев в своем Telegram-канале. "Сегодня на заседании комитета по охране здоровья министр здравоохранения края Наталия Говорушкина рассказала о вопиющем случае в одной из поликлиник края. Чтобы "освободить" себя от работы в праздничные и предпраздничные дни, врачи сами записывались на прием друг к другу... В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей", - написал Зайцев. По его словам, на ситуацию оперативно отреагировали главный врач больницы и министерство здравоохранения края, проводится служебное расследование. Краевая прокуратура также начала проверку в связи с сообщениями о создании врачами фиктивных записей к специалистам накануне майских праздников. По данным ведомства, факты записи на прием фактически не нуждающихся в медицинской помощи самих работников больницы, их знакомых и родственников были выявлены в Минусинской межрайонной больнице. "В ходе проверки прокурор даст оценку действиям персонала и руководства медицинского учреждения, соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам поверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20250428/oplata-2013748956.html
https://ria.ru/20250513/may-1855644309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, общество, здоровье - общество
Красноярский край, Общество, Здоровье - Общество
Красноярские врачи изобрели способ, как отдохнуть от работы в праздники
Красноярские врачи в праздники записались друг к другу на прием, чтобы отдохнуть
КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости.
Врачи одной из больниц Красноярского края записались друг к другу на прием, чтобы сократить рабочее время в праздничные и предпраздничные дни, проводится служебное расследование, сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания региона Илья Зайцев в своем Telegram-канале
.
"Сегодня на заседании комитета по охране здоровья министр здравоохранения края Наталия Говорушкина рассказала о вопиющем случае в одной из поликлиник края. Чтобы "освободить" себя от работы в праздничные и предпраздничные дни, врачи сами записывались на прием друг к другу... В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей", - написал Зайцев.
По его словам, на ситуацию оперативно отреагировали главный врач больницы и министерство здравоохранения края, проводится служебное расследование.
Краевая прокуратура также начала проверку в связи с сообщениями о создании врачами фиктивных записей к специалистам накануне майских праздников. По данным ведомства, факты записи на прием фактически не нуждающихся в медицинской помощи самих работников больницы, их знакомых и родственников были выявлены в Минусинской межрайонной больнице.
"В ходе проверки прокурор даст оценку действиям персонала и руководства медицинского учреждения, соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по итогам поверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.