https://ria.ru/20250513/vrachi-2016677399.html

Красноярские врачи изобрели способ, как отдохнуть от работы в праздники

Красноярские врачи изобрели способ, как отдохнуть от работы в праздники - РИА Новости, 13.05.2025

Красноярские врачи изобрели способ, как отдохнуть от работы в праздники

Врачи одной из больниц Красноярского края записались друг к другу на прием, чтобы сократить рабочее время в праздничные и предпраздничные дни, проводится... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:24:00+03:00

2025-05-13T14:24:00+03:00

2025-05-13T14:24:00+03:00

красноярский край

общество

здоровье - общество

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КРАСНОЯРСК, 13 мая – РИА Новости. Врачи одной из больниц Красноярского края записались друг к другу на прием, чтобы сократить рабочее время в праздничные и предпраздничные дни, проводится служебное расследование, сообщил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике законодательного собрания региона Илья Зайцев в своем Telegram-канале. "Сегодня на заседании комитета по охране здоровья министр здравоохранения края Наталия Говорушкина рассказала о вопиющем случае в одной из поликлиник края. Чтобы "освободить" себя от работы в праздничные и предпраздничные дни, врачи сами записывались на прием друг к другу... В том числе регистратор в межпраздничные дни записалась на прием к врачу 37 раз, сократив на два часа время работы врачей", - написал Зайцев. По его словам, на ситуацию оперативно отреагировали главный врач больницы и министерство здравоохранения края, проводится служебное расследование. Краевая прокуратура также начала проверку в связи с сообщениями о создании врачами фиктивных записей к специалистам накануне майских праздников. По данным ведомства, факты записи на прием фактически не нуждающихся в медицинской помощи самих работников больницы, их знакомых и родственников были выявлены в Минусинской межрайонной больнице. "В ходе проверки прокурор даст оценку действиям персонала и руководства медицинского учреждения, соблюдению прав жителей на доступность оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что по итогам поверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250428/oplata-2013748956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноярский край, общество, здоровье - общество