https://ria.ru/20250513/vrachi-2016630384.html
Минздрав не нашел оснований для проверки знания языка у иностранных врачей
Минздрав не нашел оснований для проверки знания языка у иностранных врачей - РИА Новости, 13.05.2025
Минздрав не нашел оснований для проверки знания языка у иностранных врачей
Минздрав России считает, что правовых оснований для включения в процедуру аккредитации иностранных медицинских работников проверку знаний русского языка и... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T10:25:00+03:00
2025-05-13T10:25:00+03:00
2025-05-13T10:25:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
татьяна семенова
госдума рф
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минздрав России считает, что правовых оснований для включения в процедуру аккредитации иностранных медицинских работников проверку знаний русского языка и коммуникативных навыков не усматривается, следует из ответа ведомства на обращение главы комитета ГД по охране здоровья Сергея Леонова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Ранее Леонов сообщал РИА Новости, что в Госдуме обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка. Парламентарий подчеркивал, что тех, кто не знает русский язык, необходимо отсеивать на этапе приема на работу, а затем обучать за их счёт. "Правовых оснований в федеральном законе № 115-Ф3 для включения в процедуру аккредитации иностранных медицинских работников проверку знаний русского языка и коммуникативных навыков, как и для проведения медицинскими организациями мониторинга уже работающих иностранных специалистов на предмет знания русского языка, не усматривается", - сказано в ответе заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству иностранный гражданин уже обязан подтвердить уровень владения русским языком, а также свои знания истории РФ и основ российского законодательства для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента. Если иностранный гражданин подтверждает свои знания, то ему выдают соответствующий сертификат. В ведомстве также напомнили, что лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных образовательных организациях допускаются к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности в России после признания в РФ полученного образования и квалификации в установленном порядке, а также после прохождения аккредитации специалиста. Уточняется, что аккредитация проводится на русском языке путем тестирования, оценки практических навыков в симулированных условиях и решением ситуационных задач. Кроме того, специалисты должны пройти предварительный этап аккредитации. "Что касается необходимости организовать дополнительные курсы русского языка для сотрудников, испытывающих трудности в общении с пациентами, то сообщаем, что согласно пункту 5 части 1 статьи 16 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" организация оказания населению субъекта РФ первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъекта РФ отнесена к полномочиям субъектов РФ", - говорится в документе. В Минздраве также подчеркнули, что одним из основных полномочий субъекта РФ является осуществление мер по координации вопросов здравоохранения, в том числе обеспечению оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.
https://ria.ru/20241224/studenty-1990936580.html
https://ria.ru/20250130/minzdrav-1996447831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, сергей леонов, татьяна семенова, госдума рф, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Сергей Леонов, Татьяна Семенова, Госдума РФ, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав не нашел оснований для проверки знания языка у иностранных врачей
Минздрав не поддержал идею проверять иностранных врачей на знание русского языка
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минздрав России считает, что правовых оснований для включения в процедуру аккредитации иностранных медицинских работников проверку знаний русского языка и коммуникативных навыков не усматривается, следует из ответа ведомства на обращение главы комитета ГД по охране здоровья Сергея Леонова, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Леонов
сообщал РИА Новости, что в Госдуме
обсудят введение обязательного тестирования для медицинских работников с иностранным гражданством на знание русского языка. Парламентарий подчеркивал, что тех, кто не знает русский язык, необходимо отсеивать на этапе приема на работу, а затем обучать за их счёт.
"Правовых оснований в федеральном законе № 115-Ф3 для включения в процедуру аккредитации иностранных медицинских работников проверку знаний русского языка и коммуникативных навыков, как и для проведения медицинскими организациями мониторинга уже работающих иностранных специалистов на предмет знания русского языка, не усматривается", - сказано в ответе заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой
.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству иностранный гражданин уже обязан подтвердить уровень владения русским языком, а также свои знания истории РФ и основ российского законодательства для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента. Если иностранный гражданин подтверждает свои знания, то ему выдают соответствующий сертификат.
В ведомстве также напомнили, что лица, получившие медицинское, фармацевтическое или иное образование в иностранных образовательных организациях допускаются к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности в России после признания в РФ полученного образования и квалификации в установленном порядке, а также после прохождения аккредитации специалиста. Уточняется, что аккредитация проводится на русском языке путем тестирования, оценки практических навыков в симулированных условиях и решением ситуационных задач. Кроме того, специалисты должны пройти предварительный этап аккредитации.
"Что касается необходимости организовать дополнительные курсы русского языка для сотрудников, испытывающих трудности в общении с пациентами, то сообщаем, что согласно пункту 5 части 1 статьи 16 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" организация оказания населению субъекта РФ первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам субъекта РФ отнесена к полномочиям субъектов РФ", - говорится в документе.
В Минздраве также подчеркнули, что одним из основных полномочий субъекта РФ является осуществление мер по координации вопросов здравоохранения, в том числе обеспечению оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жизни, формированию культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью.