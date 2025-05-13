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Врач Сеченовского Университета провел уникальную операцию пациенту с раком
Врач Сеченовского Университета провел уникальную операцию пациенту с раком - РИА Новости, 13.05.2025
Врач Сеченовского Университета провел уникальную операцию пациенту с раком
Врач Сеченовского Университета провел в прямом эфире операцию пациенту с раком сигмовидной кишки, применив уникальную методику первично-забрюшинного доступа,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:35:00+03:00
2025-05-13T11:35:00+03:00
2025-05-13T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Врач Сеченовского Университета провел в прямом эфире операцию пациенту с раком сигмовидной кишки, применив уникальную методику первично-забрюшинного доступа, сообщили в пресс-службе учреждения."На II Евразийском форуме колоректальной хирургии в Уфе заведующий хирургическим отделением № 2 УКБ № 4 Сеченовского Университета Сергей Ефетов впервые представил хирургическому сообществу новейшую модификацию первично-забрюшинного доступа, не имеющую аналогов в мире", — рассказали в учебном заведении.В пресс-службе отметили, что эта методика учитывает особенности коморбидных пациентов, которым невозможно провести лапароскопическое вмешательство.В Сеченовском Университете добавили, что "живая" хирургия традиционно привлекает пристальное внимание участников. Свои возможности показали хирурги из разных регионов России, Китая и Турции.
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общество, уфа, россия, китай
Хорошие новости, Общество, Уфа, Россия, Китай
Врач Сеченовского Университета провел уникальную операцию пациенту с раком
Хирург Ефетов впервые провел операцию с первично-забрюшинным доступом