https://ria.ru/20250513/vrach-2016596881.html

Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника

Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника - РИА Новости, 13.05.2025

Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника

Активизировать работу кишечника и пополнить запасы витаминов А, В, С и бета-каротина поможет слива, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T03:13:00+03:00

2025-05-13T03:13:00+03:00

2025-05-13T03:13:00+03:00

общество

наталья новикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Активизировать работу кишечника и пополнить запасы витаминов А, В, С и бета-каротина поможет слива, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Слива сама по себе, если она не привезённая, а местная, конечно, обладает множеством полезных свойств, например, она запускает работу кишечника. То есть на пищеварение людей, страдающих сниженной моторикой кишечника, слива влияет прекрасно", - сказала Новикова. Кроме того, слива является источником целого ряда витаминов: водорастворимого витамина C и витаминов группы В, жирорастворимого витамина A, бета-каротина, витаминов E и K. Особо врач рекомендовала есть именно сезонные сливы.

https://ria.ru/20250511/vrach-2016288726.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, наталья новикова, здоровье - общество