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Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника - РИА Новости, 13.05.2025
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03:13 13.05.2025
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Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника
Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника - РИА Новости, 13.05.2025
Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника
Активизировать работу кишечника и пополнить запасы витаминов А, В, С и бета-каротина поможет слива, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:13:00+03:00
2025-05-13T03:13:00+03:00
общество
наталья новикова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Активизировать работу кишечника и пополнить запасы витаминов А, В, С и бета-каротина поможет слива, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Слива сама по себе, если она не привезённая, а местная, конечно, обладает множеством полезных свойств, например, она запускает работу кишечника. То есть на пищеварение людей, страдающих сниженной моторикой кишечника, слива влияет прекрасно", - сказала Новикова. Кроме того, слива является источником целого ряда витаминов: водорастворимого витамина C и витаминов группы В, жирорастворимого витамина A, бета-каротина, витаминов E и K. Особо врач рекомендовала есть именно сезонные сливы.
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общество, наталья новикова, здоровье - общество
Общество, Наталья Новикова, Здоровье - Общество
Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника

Эндокринолог Новикова: слива поможет активизировать работу кишечника

© Pixabay / diapicardФрукты
Фрукты - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Pixabay / diapicard
Фрукты. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Активизировать работу кишечника и пополнить запасы витаминов А, В, С и бета-каротина поможет слива, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.
"Слива сама по себе, если она не привезённая, а местная, конечно, обладает множеством полезных свойств, например, она запускает работу кишечника. То есть на пищеварение людей, страдающих сниженной моторикой кишечника, слива влияет прекрасно", - сказала Новикова.
Кроме того, слива является источником целого ряда витаминов: водорастворимого витамина C и витаминов группы В, жирорастворимого витамина A, бета-каротина, витаминов E и K. Особо врач рекомендовала есть именно сезонные сливы.
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