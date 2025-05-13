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Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника
Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника - РИА Новости, 13.05.2025
Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника
Активизировать работу кишечника и пополнить запасы витаминов А, В, С и бета-каротина поможет слива, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T03:13:00+03:00
2025-05-13T03:13:00+03:00
2025-05-13T03:13:00+03:00
общество
наталья новикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Активизировать работу кишечника и пополнить запасы витаминов А, В, С и бета-каротина поможет слива, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Слива сама по себе, если она не привезённая, а местная, конечно, обладает множеством полезных свойств, например, она запускает работу кишечника. То есть на пищеварение людей, страдающих сниженной моторикой кишечника, слива влияет прекрасно", - сказала Новикова. Кроме того, слива является источником целого ряда витаминов: водорастворимого витамина C и витаминов группы В, жирорастворимого витамина A, бета-каротина, витаминов E и K. Особо врач рекомендовала есть именно сезонные сливы.
https://ria.ru/20250511/vrach-2016288726.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наталья новикова, здоровье - общество
Общество, Наталья Новикова, Здоровье - Общество
Врач назвала продукт, помогающий запустить работу кишечника
Эндокринолог Новикова: слива поможет активизировать работу кишечника