https://ria.ru/20250513/voz-2016681459.html

Миронов заявил, что России необходимо выйти из ВОЗ

Миронов заявил, что России необходимо выйти из ВОЗ - РИА Новости, 13.05.2025

Миронов заявил, что России необходимо выйти из ВОЗ

Россия должна выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как пребывание в ней несовместимо с суверенитетом РФ и опасно для государственной... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:40:00+03:00

2025-05-13T14:40:00+03:00

2025-05-13T14:40:00+03:00

россия

женева (город)

сергей миронов

воз

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767111071_214:260:2950:1799_1920x0_80_0_0_018be28fc40ae6b604f31cc406250861.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия должна выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как пребывание в ней несовместимо с суверенитетом РФ и опасно для государственной безопасности, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Лидер СРЗП сообщил, что 19 мая в Женеве начнет работу Всемирная ассамблея здравоохранения, на которой намечено подписание так называемого Пандемического соглашения. По его словам, этот документ обеспечит приоритет решений ВОЗ над законами стран-участниц как в период пандемий, так и между ними, а "ослушникам" грозят санкции. Миронов убежден, что в интересах России не подписывать навязываемые обязательства и "порвать все отношения" с ВОЗ. "Дальнейшее пребывание нашей страны в ВОЗ несовместимо с суверенитетом РФ и обеспечением государственной безопасности", - сказал Миронов. "Руководство ВОЗ, купленное с потрохами четой Гейтсов и "большой фармой", полным ходом переделывает консультативный орган в директивный, в наднациональный центр принятия решений", - подчеркнул Миронов. По словам политика, в случае подписания Соглашения, только сотрудники ВОЗ смогут определять, что является ложной информацией и дезинформацией. "Иначе говоря, они объявляют себя источником истины в последней инстанции, а любое иное мнение будет объявлено вне закона. Достаточно вспомнить, как ВОЗ упорно отрицало рукотворный характер коронавируса, когда это уже стало очевидно для всех, чтобы понять, как эта шайка глобалистов в белых халатах собирается манипулировать общественным мнением в интересах западных политиков и крупного бизнеса", - добавил депутат Госдумы.

https://ria.ru/20250121/voz-1994784928.html

https://ria.ru/20250205/onischenko-1997469859.html

россия

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, женева (город), сергей миронов, воз, госдума рф, в мире