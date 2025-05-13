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Миронов заявил, что России необходимо выйти из ВОЗ - РИА Новости, 13.05.2025
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14:40 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/voz-2016681459.html
Миронов заявил, что России необходимо выйти из ВОЗ
Миронов заявил, что России необходимо выйти из ВОЗ - РИА Новости, 13.05.2025
Миронов заявил, что России необходимо выйти из ВОЗ
Россия должна выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как пребывание в ней несовместимо с суверенитетом РФ и опасно для государственной... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:40:00+03:00
2025-05-13T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия должна выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как пребывание в ней несовместимо с суверенитетом РФ и опасно для государственной безопасности, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Лидер СРЗП сообщил, что 19 мая в Женеве начнет работу Всемирная ассамблея здравоохранения, на которой намечено подписание так называемого Пандемического соглашения. По его словам, этот документ обеспечит приоритет решений ВОЗ над законами стран-участниц как в период пандемий, так и между ними, а "ослушникам" грозят санкции. Миронов убежден, что в интересах России не подписывать навязываемые обязательства и "порвать все отношения" с ВОЗ. "Дальнейшее пребывание нашей страны в ВОЗ несовместимо с суверенитетом РФ и обеспечением государственной безопасности", - сказал Миронов. "Руководство ВОЗ, купленное с потрохами четой Гейтсов и "большой фармой", полным ходом переделывает консультативный орган в директивный, в наднациональный центр принятия решений", - подчеркнул Миронов. По словам политика, в случае подписания Соглашения, только сотрудники ВОЗ смогут определять, что является ложной информацией и дезинформацией. "Иначе говоря, они объявляют себя источником истины в последней инстанции, а любое иное мнение будет объявлено вне закона. Достаточно вспомнить, как ВОЗ упорно отрицало рукотворный характер коронавируса, когда это уже стало очевидно для всех, чтобы понять, как эта шайка глобалистов в белых халатах собирается манипулировать общественным мнением в интересах западных политиков и крупного бизнеса", - добавил депутат Госдумы.
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россия, женева (город), сергей миронов, воз, госдума рф, в мире
Россия, Женева (город), Сергей Миронов, ВОЗ, Госдума РФ, В мире
Миронов заявил, что России необходимо выйти из ВОЗ

Миронов назвал пребывание в ВОЗ несовместимым с суверенитетом России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия должна выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как пребывание в ней несовместимо с суверенитетом РФ и опасно для государственной безопасности, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Лидер СРЗП сообщил, что 19 мая в Женеве начнет работу Всемирная ассамблея здравоохранения, на которой намечено подписание так называемого Пандемического соглашения. По его словам, этот документ обеспечит приоритет решений ВОЗ над законами стран-участниц как в период пандемий, так и между ними, а "ослушникам" грозят санкции. Миронов убежден, что в интересах России не подписывать навязываемые обязательства и "порвать все отношения" с ВОЗ.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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"Дальнейшее пребывание нашей страны в ВОЗ несовместимо с суверенитетом РФ и обеспечением государственной безопасности", - сказал Миронов.
"Руководство ВОЗ, купленное с потрохами четой Гейтсов и "большой фармой", полным ходом переделывает консультативный орган в директивный, в наднациональный центр принятия решений", - подчеркнул Миронов.
По словам политика, в случае подписания Соглашения, только сотрудники ВОЗ смогут определять, что является ложной информацией и дезинформацией.
"Иначе говоря, они объявляют себя источником истины в последней инстанции, а любое иное мнение будет объявлено вне закона. Достаточно вспомнить, как ВОЗ упорно отрицало рукотворный характер коронавируса, когда это уже стало очевидно для всех, чтобы понять, как эта шайка глобалистов в белых халатах собирается манипулировать общественным мнением в интересах западных политиков и крупного бизнеса", - добавил депутат Госдумы.
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