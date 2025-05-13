https://ria.ru/20250513/vostok-2016732795.html

Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США, заявил Рябков

Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США, заявил Рябков - РИА Новости, 13.05.2025

Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США, заявил Рябков

Россия и США обсуждают в двусторонних контактах тематику Ближнего Востока, но они носят закрытый характер, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков,... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:51:00+03:00

2025-05-13T17:51:00+03:00

2025-05-13T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и США обсуждают в двусторонних контактах тематику Ближнего Востока, но они носят закрытый характер, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос обсуждают ли Москва и Вашингтон проблематику иранской ядерной программы. "Откровенно говоря, шансов на это крайне мало", - сказал Рябков, отвечая на вопрос каковы перспективы возобновления переговоров по иранской ядерной программе в формате "шестерки" плюс Иран. "Я не думаю, что в обозримой перспективе этот формат восстановится, по причине того, что европейские его участники в последнее время сделали немало для того, чтобы минимизировать шансы на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий, для того, чтобы переключить внимание на вопросы, которые имеют мало отношения к проблематике урегулирования вокруг иранской ядерной программы, и санкционной политикой они тоже сами себя дистанцировали от этого процесса", - сказал замминистра. Рябков отметил, что в Москве с вниманием следят за тем, что происходит в непрямом диалоге Ирана и США, по его словам, российская сторона готова "этому диалогу оказывать всемерное содействие, стороны хорошо осведомлены об этой нашей готовности". "Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Ирана по всем профильным сюжетам, включая, среди прочего, проблематику взаимодействия с МАГАТЭ и другим темам, которые так или иначе сопрягаются с нынешним этапом в американо-иранском обсуждении", - добавил он. Отвечая на вопрос обсуждается ли вопрос иранской ядерной программы в контактах между РФ и США, Рябков пояснил, что "тематика Ближнего Востока в целом фигурирует в контактах с американцами". "Но не готов вдаваться в подробности, потому что все же эти контакты носят закрытый характер", - добавил он.

https://ria.ru/20250508/iran-2015801759.html

https://ria.ru/20250506/iran-2015270298.html

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россия, сша, иран, сергей рябков, магатэ, ближний восток, в мире