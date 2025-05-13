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Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США, заявил Рябков - РИА Новости, 13.05.2025
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17:51 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/vostok-2016732795.html
Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США, заявил Рябков
Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США, заявил Рябков - РИА Новости, 13.05.2025
Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США, заявил Рябков
Россия и США обсуждают в двусторонних контактах тематику Ближнего Востока, но они носят закрытый характер, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков,... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T17:51:00+03:00
2025-05-13T17:51:00+03:00
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сша
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сергей рябков
магатэ
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и США обсуждают в двусторонних контактах тематику Ближнего Востока, но они носят закрытый характер, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос обсуждают ли Москва и Вашингтон проблематику иранской ядерной программы. "Откровенно говоря, шансов на это крайне мало", - сказал Рябков, отвечая на вопрос каковы перспективы возобновления переговоров по иранской ядерной программе в формате "шестерки" плюс Иран. "Я не думаю, что в обозримой перспективе этот формат восстановится, по причине того, что европейские его участники в последнее время сделали немало для того, чтобы минимизировать шансы на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий, для того, чтобы переключить внимание на вопросы, которые имеют мало отношения к проблематике урегулирования вокруг иранской ядерной программы, и санкционной политикой они тоже сами себя дистанцировали от этого процесса", - сказал замминистра. Рябков отметил, что в Москве с вниманием следят за тем, что происходит в непрямом диалоге Ирана и США, по его словам, российская сторона готова "этому диалогу оказывать всемерное содействие, стороны хорошо осведомлены об этой нашей готовности". "Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Ирана по всем профильным сюжетам, включая, среди прочего, проблематику взаимодействия с МАГАТЭ и другим темам, которые так или иначе сопрягаются с нынешним этапом в американо-иранском обсуждении", - добавил он. Отвечая на вопрос обсуждается ли вопрос иранской ядерной программы в контактах между РФ и США, Рябков пояснил, что "тематика Ближнего Востока в целом фигурирует в контактах с американцами". "Но не готов вдаваться в подробности, потому что все же эти контакты носят закрытый характер", - добавил он.
https://ria.ru/20250508/iran-2015801759.html
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россия, сша, иран, сергей рябков, магатэ, ближний восток, в мире
Россия, США, Иран, Сергей Рябков, МАГАТЭ, Ближний Восток, В мире
Тема Ближнего Востока фигурирует в контактах России и США, заявил Рябков

Рябков: Россия и США обсуждают в двусторонних контактах тему Ближнего Востока

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия и США обсуждают в двусторонних контактах тематику Ближнего Востока, но они носят закрытый характер, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос обсуждают ли Москва и Вашингтон проблематику иранской ядерной программы.
"Откровенно говоря, шансов на это крайне мало", - сказал Рябков, отвечая на вопрос каковы перспективы возобновления переговоров по иранской ядерной программе в формате "шестерки" плюс Иран.
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"Я не думаю, что в обозримой перспективе этот формат восстановится, по причине того, что европейские его участники в последнее время сделали немало для того, чтобы минимизировать шансы на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий, для того, чтобы переключить внимание на вопросы, которые имеют мало отношения к проблематике урегулирования вокруг иранской ядерной программы, и санкционной политикой они тоже сами себя дистанцировали от этого процесса", - сказал замминистра.
Рябков отметил, что в Москве с вниманием следят за тем, что происходит в непрямом диалоге Ирана и США, по его словам, российская сторона готова "этому диалогу оказывать всемерное содействие, стороны хорошо осведомлены об этой нашей готовности".
"Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из Ирана по всем профильным сюжетам, включая, среди прочего, проблематику взаимодействия с МАГАТЭ и другим темам, которые так или иначе сопрягаются с нынешним этапом в американо-иранском обсуждении", - добавил он.
Отвечая на вопрос обсуждается ли вопрос иранской ядерной программы в контактах между РФ и США, Рябков пояснил, что "тематика Ближнего Востока в целом фигурирует в контактах с американцами".
"Но не готов вдаваться в подробности, потому что все же эти контакты носят закрытый характер", - добавил он.
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РоссияСШАИранСергей РябковМАГАТЭБлижний ВостокВ мире
 
 
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