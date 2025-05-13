https://ria.ru/20250513/vorobev-2016747960.html

Воробьев обсудил с главой Щелкова планы по развитию округа

Воробьев обсудил с главой Щелкова планы по развитию округа - РИА Новости, 13.05.2025

Воробьев обсудил с главой Щелкова планы по развитию округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым, они обсудили итоги проделанной за пять лет... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T19:24:00+03:00

2025-05-13T19:24:00+03:00

2025-05-13T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым, они обсудили итоги проделанной за пять лет работы и дальнейшие планы по развитию округа, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "Развитие экономики, капитальный ремонт и строительство новых школ, благоустройство за это время, мы видим, заметно продвинулись. В апреле в рамках Госсовета президент запустил важный инфраструктурный проект – Щелковские очистные, самые крупные в Подмосковье. В целом это повышение качества жизни для более чем 700 тысяч человек. Для обеспечения работы очистных важна надежность системы водоотведения", – приводит пресс-служба слова Воробьева. За последние четыре года в городском округе отремонтировали 13 объектов водоснабжения, три участка канализационного коллектора "Болшево-Щелково", модернизировали КНС "Соколовская". Также запустили три новые котельные, отремонтировали порядка 64,7 километра теплосетей, пять ЦТП и котельных. В период 2025-2028 годов в округе планируют закончить реконструкцию котельной на улице Московской, провести врезку от микрорайона "Восточный" до канализационного коллектора КНС "Кустовая", а также построить напорный коллектор от поселка Фряново до очистных сооружений. Также в Щелкове остается актуальной тема аварийного жилья. С 2020 по 2025 годы новоселье отпраздновали 439 человек. На сегодняшний день расселению подлежат 112 аварийных жилых домов. 84 из них расположены в щелковском микрорайоне Дальний воронок. Булгаков отметил, что в ближайшие три года проект расселения будет реализован. В ходе встречи также затронули тему образования. С 2020 года в округе построили шесть школ и один детский сад, еще восемь объектов обновили (пять школ, одно учреждение допобразования и два детсада). В планах на 2025 год открыть новый детский сад на 240 мест вблизи улицы Неделина в Щелкове. Также запланирован капремонт шести образовательных учреждений. В период с 2026 по 2028 годы обновят восемь школ, три детских сада и одно учреждение допобразования. По губернаторской программе "Открытый стадион" жители могут бесплатно тренироваться на 13 школьных площадках. В этом году добавятся еще две в Щелкове – в школе №3 и гимназии №2. 27 объектов спортивной инфраструктуры привели в порядок и реконструировали, еще три - в работе на период с 2025 по 2027 годы. В 2026 году планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 6 дорожек в Монине. Здание разместится на площади в почти 2,5 тысячи квадратных метров. Обновляют и другие соцобъекты. Отремонтировали ДК имени В. П. Чкалова в Щелкове со зрительным залом на 420 мест, где занимается более 1,3 тысячи человек. Началась реставрация усадьбы Фряново (в том числе благоустроен парк рядом). Также завершен первый этап капремонта КДЦ "Дом офицеров" в Монине, обновлен зрительный зал на 900 мест, теперь он оснащен современным оборудованием. В рамках второго этапа планируется провести благоустройство прилегающей территории с реконструкцией двух фонтанов. Также на встрече обсудили здравоохранение. С 2020 года в округе построили новую поликлинику в поселке Новый Городок и амбулаторию в микрорайоне Финский, капитально отремонтировали стационар и лечебный корпус №2 в Щелкове, амбулаторию в деревне Медвежьи Озера. Сейчас обновляют взрослую поликлинику на улице Парковой в Щелкове, в планах сдать объект до конца года. Учреждения укомплектованы кадрами на 95%, 142 медработника обеспечены земельными участками. Что касается инвестиций, за пять лет в округ привлекли более 23 миллиардов рублей, создано свыше 2 тысяч рабочих мест. В числе крупнейших компаний, работающих в муниципалитете, "Щелково Агрохим". В прошлом году в рамках проекта импортозамещения был запущен цех производственной мощностью более 20 тысяч тонн продукции для защиты растений в год (инвестиции – 1,8 миллиарда рублей). В округе сейчас реализуется несколько крупных проектов, в том числе по технологическому суверенитету – более 12 миллиардов рублей инвестиций. Среди них – производство роботизированных станков и деталей (ООО "ДЖИЭРСИ"), а также пластмассовых плит, полос, труб и профилей ("Зедекс"). На этапе проектирования находятся заводы, которые планируют выпускать лекарства, трансформаторные подстанции, дизель-генераторы и другое электрооборудование. "Валента ФАРМ" строит инновационный центр и модернизирует производство линейки антивирусных препаратов. В планах до 2028 года – привлечь свыше 20 миллиардов рублей инвестиций, создать более 2 тысяч рабочих мест и 85 производственных объектов. Также на встрече обсудили поддержку участников спецоперации и их близких. "Недавно мы встречались с бойцами, с нашими героями СВО, семьями. Видно, что администрация работает, уделяет внимание. Но внимания много не бывает. Наши волонтеры, депутаты - муниципальные, региональные, также обязательно должны быть вовлечены в сопровождение всего того, что беспокоит и ребят, которые защищают нашу Родину, и их семьи", – сказал Воробьев.

https://ria.ru/20250513/zhku-2016737497.html

https://ria.ru/20250513/obligatsii-2016727574.html

https://ria.ru/20250513/ginekolog--2016694675.html

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, щелково