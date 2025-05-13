https://ria.ru/20250513/volodin-2016690214.html
Володин попросил изучить правоприменение норм закона о локализации такси
Володин попросил изучить правоприменение норм закона о локализации такси - РИА Новости, 13.05.2025
Володин попросил изучить правоприменение норм закона о локализации такси
Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил думский комитет по транспорту, а также комитет ГД по промышленности и торговле досконально изучить... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T15:13:00+03:00
2025-05-13T15:13:00+03:00
2025-05-13T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил думский комитет по транспорту, а также комитет ГД по промышленности и торговле досконально изучить правоприменение норм принятого закона о локализации машин такси. Госдума на пленарном заседании приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. "Федеральный закон принят… Уважаемые коллеги, но это не означает, что завершена работа. Поэтому просьба профильному комитету, тем, кто готовил законодательную инициативу, комитет промышленности должен подключиться - начните работать для того, чтобы изучить досконально правоприменение норм этого закона. Такое решение принимается впервые", - сказал он в ходе пленарного заседания ГД. Володин отметил, что также очень важно посмотреть, как будут приниматься подзаконные акты, потому что ряд полномочий передается правительству РФ, и кабмин будет уже самостоятельно принимать решения, но никто не отменял парламентский контроль. Председатель Госдумы попросил главу думского комитета по транспорту Евгения Москвичева выстроить системные коммуникации с сообществом таксистов. Володин уточнил, что необходимо посмотреть, как заработает закон в крупных и малых города, а также в целом в разрезе федеральных округов. По его словам, обязательно надо проанализировать работу этого закона в части развития российского автопрома. "Вот это все должно быть на контроле в нашей повестке. Тогда, коллеги, не будет у нас проблем, и мы с вами, даже принимая такие ответственные решения, сможем всегда сказать "никого не бросим, плечо подставим". Но страна должна развиваться. А страна будет развиваться, когда у нас будут свои самолеты, свои корабли, свои автомобили и многое другое", - добавил Володин.
https://ria.ru/20250512/taksi-2016401619.html
https://ria.ru/20250406/taksi-2009627926.html
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россия, вячеслав володин, евгений москвичев, госдума рф, авто
Россия, Вячеслав Володин, Евгений Москвичев, Госдума РФ, Авто
Володин попросил изучить правоприменение норм закона о локализации такси
Володин попросил досконально изучить правоприменение закона о локализации такси
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил думский комитет по транспорту, а также комитет ГД по промышленности и торговле досконально изучить правоприменение норм принятого закона о локализации машин такси.
Госдума
на пленарном заседании приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси.
"Федеральный закон принят… Уважаемые коллеги, но это не означает, что завершена работа. Поэтому просьба профильному комитету, тем, кто готовил законодательную инициативу, комитет промышленности должен подключиться - начните работать для того, чтобы изучить досконально правоприменение норм этого закона. Такое решение принимается впервые", - сказал он в ходе пленарного заседания ГД.
Володин
отметил, что также очень важно посмотреть, как будут приниматься подзаконные акты, потому что ряд полномочий передается правительству РФ
, и кабмин будет уже самостоятельно принимать решения, но никто не отменял парламентский контроль.
Председатель Госдумы попросил главу думского комитета по транспорту Евгения Москвичева
выстроить системные коммуникации с сообществом таксистов. Володин уточнил, что необходимо посмотреть, как заработает закон в крупных и малых города, а также в целом в разрезе федеральных округов. По его словам, обязательно надо проанализировать работу этого закона в части развития российского автопрома.
"Вот это все должно быть на контроле в нашей повестке. Тогда, коллеги, не будет у нас проблем, и мы с вами, даже принимая такие ответственные решения, сможем всегда сказать "никого не бросим, плечо подставим". Но страна должна развиваться. А страна будет развиваться, когда у нас будут свои самолеты, свои корабли, свои автомобили и многое другое", - добавил Володин.