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Депутат Госдумы прояснил детали законопроекта о локализации такси - РИА Новости, 13.05.2025
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18:40 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/voditeli-2016740841.html
Депутат Госдумы прояснил детали законопроекта о локализации такси
Депутат Госдумы прояснил детали законопроекта о локализации такси - РИА Новости, 13.05.2025
Депутат Госдумы прояснил детали законопроекта о локализации такси
Самозанятым водителям не придется покупать новый автомобиль, на всех машинах, которые есть в региональном реестре такси, можно будет работать до "полной... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T18:40:00+03:00
2025-05-13T18:40:00+03:00
авто
россия
калининградская область
дальний восток
госдума рф
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самозанятым водителям не придется покупать новый автомобиль, на всех машинах, которые есть в региональном реестре такси, можно будет работать до "полной выработки ресурса", рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Госдума во вторник приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года. "Сегодня частникам не нужно бросаться покупать новый автомобиль. На всех авто, которые есть в реестре такси, можно будет работать до полной выработки ресурса, смотря сколько "пробегает" машина и какие требования выставит служба заказа", - сказал Федяев. По его словам, закон в перспективе должен помочь развитию российского автопрома. "Такой опыт есть во многих странах, где в такси используются в большинстве своем отечественные автомобили", - заключил парламентарий. В соответствии с принятым ГД законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Уточняется, что с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если речь идет об инвестконтракте, заключенном после 1 марта 2025 года. Кроме того, было сделано исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав ДФО, - до 1 марта 2030 года. Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера.
https://ria.ru/20250513/volodin-2016690214.html
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авто, россия, калининградская область, дальний восток, госдума рф
Авто, Россия, Калининградская область, Дальний Восток, Госдума РФ
Депутат Госдумы прояснил детали законопроекта о локализации такси

Федяев: самозанятым водителям такси не придется покупать новый автомобиль

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Самозанятым водителям не придется покупать новый автомобиль, на всех машинах, которые есть в региональном реестре такси, можно будет работать до "полной выработки ресурса", рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
Госдума во вторник приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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"Сегодня частникам не нужно бросаться покупать новый автомобиль. На всех авто, которые есть в реестре такси, можно будет работать до полной выработки ресурса, смотря сколько "пробегает" машина и какие требования выставит служба заказа", - сказал Федяев.
По его словам, закон в перспективе должен помочь развитию российского автопрома.
"Такой опыт есть во многих странах, где в такси используются в большинстве своем отечественные автомобили", - заключил парламентарий.
В соответствии с принятым ГД законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.
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Уточняется, что с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если речь идет об инвестконтракте, заключенном после 1 марта 2025 года.
Кроме того, было сделано исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав ДФО, - до 1 марта 2030 года.
Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера.
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