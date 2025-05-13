https://ria.ru/20250513/vlasti-2016673630.html

Адвокат рассказал о риске отстранения Гуцул от должности главы Гагаузии

Адвокат рассказал о риске отстранения Гуцул от должности главы Гагаузии - РИА Новости, 13.05.2025

Адвокат рассказал о риске отстранения Гуцул от должности главы Гагаузии

Власти Молдавии могут использовать уголовное дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул для ее отстранения от должности, заявил РИА Новости адвокат руководителя... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:07:00+03:00

2025-05-13T14:07:00+03:00

2025-05-13T14:07:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Власти Молдавии могут использовать уголовное дело против главы Гагаузии Евгении Гуцул для ее отстранения от должности, заявил РИА Новости адвокат руководителя автономии Сергей Морару. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. "Дело о финансировании запрещенной партии "Шор" рассматривается судом год. Существует вероятность вынесения по нему обвинительного приговора в отношении Гуцул, что может быть использовано для её отстранения от руководства автономией и установления контроля над Гагаузией", - сказал Морару. Собеседник агентства подчеркнул, что текущая ситуация является частью системного давления центральных властей на руководство автономии. Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250512/gutsul-2016572818.html

https://ria.ru/20250512/gutsul-2016546115.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул