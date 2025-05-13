https://ria.ru/20250513/vino-2016732166.html

Глава "Абрау-Дюрсо" попросил Путина реализовать дистанционную продажу вина

Глава "Абрау-Дюрсо" попросил Путина реализовать дистанционную продажу вина - РИА Новости, 13.05.2025

Глава "Абрау-Дюрсо" попросил Путина реализовать дистанционную продажу вина

Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов попросил президента России Владимира Путина возобновить работу по реализации дистанционной продажи... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:50:00+03:00

2025-05-13T17:50:00+03:00

2025-05-13T17:50:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов попросил президента России Владимира Путина возобновить работу по реализации дистанционной продажи российского вина с участием "Почты России". "Вы давали поручения по пилотному проекту дистанционной продажи российского вина с участием "Почты России" в 2021 году. Была такая инициатива. Мы бы хотели возобновить работу по ней. Это сильно помогло бы российскими виноделам", - сказал Титов в рамках встречи Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он также пригласил главу государства посетить Абрау-Дюрсо. В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России". Предполагалось, что покупатель сможет получить российское вино не ранее чем через 24 часа с момента заказа по адресу или в почтовом отделении. При этом необходимо будет предъявить документ, позволяющий установить возраст покупателя. Позже, в январе 2025 года, статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.

https://ria.ru/20250510/vino-2016156534.html

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