Глава "Абрау-Дюрсо" попросил Путина реализовать дистанционную продажу вина
Титов попросил Путина возобновить реализацию продажи вина с "Почтой России"
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБродильное отделение на заводе Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае
Бродильное отделение на заводе Русского винного дома "Абрау-Дюрсо" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов попросил президента России Владимира Путина возобновить работу по реализации дистанционной продажи российского вина с участием "Почты России".
"Вы давали поручения по пилотному проекту дистанционной продажи российского вина с участием "Почты России" в 2021 году. Была такая инициатива. Мы бы хотели возобновить работу по ней. Это сильно помогло бы российскими виноделам", - сказал Титов в рамках встречи Путина с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Он также пригласил главу государства посетить Абрау-Дюрсо.
В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".
Предполагалось, что покупатель сможет получить российское вино не ранее чем через 24 часа с момента заказа по адресу или в почтовом отделении. При этом необходимо будет предъявить документ, позволяющий установить возраст покупателя.
Позже, в январе 2025 года, статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.