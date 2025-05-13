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Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение - РИА Новости, 13.05.2025
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04:21 13.05.2025 (обновлено: 04:22 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/venesuela-2016600255.html
Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение
Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение - РИА Новости, 13.05.2025
Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в эфире своей телепрограммы "С Мадуро+", что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T04:21:00+03:00
2025-05-13T04:22:00+03:00
россия
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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в эфире своей телепрограммы "С Мадуро+", что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве стороны договорились приступить к разработке нового торгового соглашения между странами. "Мы провели двустороннюю встречу 7 мая. Сначала была приватная беседа, в рамках которой мы в узком кругу обсудили все вопросы сотрудничества, сотрудничества в торговой сфере. Мы разработаем с Россией новое соглашение о торговом сотрудничестве, чтобы еще шире открыть шлюзы торговых путей", - рассказал президент Венесуэлы. По его словам, несмотря на уже достигнутый рост в товарообмене, потенциал для расширения такого сотрудничества по-прежнему огромен. "Россия — это мощный, большой рынок. И к тому же страна, которая производит продукцию очень высокого качества, которую производит только Россия. Поэтому у торговли огромные горизонты развития", - отметил венесуэльский лидер. Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла регулируются рядом двусторонних соглашений и документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, включая Соглашение о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса (2004), Соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов (2009), а также Протоколом о сотрудничестве в рамках системы тарифных преференций ЕАЭС (2024), который позволяет упростить таможенные процедуры при ввозе в Россию венесуэльских товаров, подпадающих под преференциальный режим ЕАЭС, что способствует росту двусторонней торговли.
https://ria.ru/20250507/neft-2015648191.html
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россия, венесуэла, москва, николас мадуро, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Венесуэла, Москва, Николас Мадуро, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, В мире
Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение

Мадуро: Россия и Венесуэла разработают новое торговое соглашение

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкПрохожие на улице Каракаса
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в эфире своей телепрограммы "С Мадуро+", что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве стороны договорились приступить к разработке нового торгового соглашения между странами.
"Мы провели двустороннюю встречу 7 мая. Сначала была приватная беседа, в рамках которой мы в узком кругу обсудили все вопросы сотрудничества, сотрудничества в торговой сфере. Мы разработаем с Россией новое соглашение о торговом сотрудничестве, чтобы еще шире открыть шлюзы торговых путей", - рассказал президент Венесуэлы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в добыче нефти и газа
7 мая, 18:21
По его словам, несмотря на уже достигнутый рост в товарообмене, потенциал для расширения такого сотрудничества по-прежнему огромен.
"Россия — это мощный, большой рынок. И к тому же страна, которая производит продукцию очень высокого качества, которую производит только Россия. Поэтому у торговли огромные горизонты развития", - отметил венесуэльский лидер.
Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла регулируются рядом двусторонних соглашений и документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, включая Соглашение о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса (2004), Соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов (2009), а также Протоколом о сотрудничестве в рамках системы тарифных преференций ЕАЭС (2024), который позволяет упростить таможенные процедуры при ввозе в Россию венесуэльских товаров, подпадающих под преференциальный режим ЕАЭС, что способствует росту двусторонней торговли.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Мадуро объяснил пятикратный рост экспорта в Россию интеграцией экономик
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РоссияВенесуэлаМоскваНиколас МадуроВладимир ПутинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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