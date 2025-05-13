https://ria.ru/20250513/venesuela-2016600255.html

Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение

Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение - РИА Новости, 13.05.2025

Венесуэла и Россия разработают новое торговое соглашение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в эфире своей телепрограммы "С Мадуро+", что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T04:21:00+03:00

2025-05-13T04:21:00+03:00

2025-05-13T04:22:00+03:00

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МЕХИКО, 13 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в эфире своей телепрограммы "С Мадуро+", что в ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве стороны договорились приступить к разработке нового торгового соглашения между странами. "Мы провели двустороннюю встречу 7 мая. Сначала была приватная беседа, в рамках которой мы в узком кругу обсудили все вопросы сотрудничества, сотрудничества в торговой сфере. Мы разработаем с Россией новое соглашение о торговом сотрудничестве, чтобы еще шире открыть шлюзы торговых путей", - рассказал президент Венесуэлы. По его словам, несмотря на уже достигнутый рост в товарообмене, потенциал для расширения такого сотрудничества по-прежнему огромен. "Россия — это мощный, большой рынок. И к тому же страна, которая производит продукцию очень высокого качества, которую производит только Россия. Поэтому у торговли огромные горизонты развития", - отметил венесуэльский лидер. Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла регулируются рядом двусторонних соглашений и документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, включая Соглашение о сотрудничестве в отраслях топливно-энергетического комплекса (2004), Соглашение о сотрудничестве в области реализации совместных стратегических проектов (2009), а также Протоколом о сотрудничестве в рамках системы тарифных преференций ЕАЭС (2024), который позволяет упростить таможенные процедуры при ввозе в Россию венесуэльских товаров, подпадающих под преференциальный режим ЕАЭС, что способствует росту двусторонней торговли.

https://ria.ru/20250507/neft-2015648191.html

https://ria.ru/20241112/venesuela-1983208872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, венесуэла, москва, николас мадуро, владимир путин, евразийский экономический союз, в мире