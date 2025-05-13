https://ria.ru/20250513/vandaly--2016711903.html

В Пршерове вандалы осквернили памятник красноармейцу

В Пршерове вандалы осквернили памятник красноармейцу - РИА Новости, 13.05.2025

В Пршерове вандалы осквернили памятник красноармейцу

Вандалы второй раз за три года осквернили памятник красноармейцу в городе Пршерове на востоке Чехии, сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:27:00+03:00

2025-05-13T16:27:00+03:00

2025-05-13T16:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

чехия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Вандалы второй раз за три года осквернили памятник красноармейцу в городе Пршерове на востоке Чехии, сообщило во вторник агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря городского управления полиции Милушу Зайицовову. По информации полиции, "преступник или преступники", нанесли красной краской рисунки на постаменте памятника. "Полиция приступила к расследованию этого дела по статье "Повреждение чужого имущества", по которой вандалам в случае доказанности их вины в суде грозит до одного года тюремного заключения", - сказала Зайицовова. Мэр Пршерова Петр Врана от имени городской общественности осудил действия вандалов. "Семьдесят лет памятник напоминает нам, жителям города и, в первую очередь, учащимся той школы, перед зданием которой он установлен, о жертвах советских воинов, отдавших свои жизни за нашу свободу. Если кто-то думает, что своим поступком он выразил какое-то политическое мнение, то он ошибается - он вел себя варварски и к тому же нанес серьезный ущерб городу. Ведь два года назад мы потратили на очистку этого памятника от краски около 100 тысяч крон (около 4,5 тысяч долларов)", - приводит слова Враны агентство. Он напомнил о том, что именно у памятника красноармейцу прошли на минувшей неделе праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы над гитлеровским фашизмом. По словам мэра, в городе запрещено сносить памятники, посвященные окончанию Второй мировой войны, отмечает агентство ЧТК.

https://ria.ru/20250513/estoniya-2016624669.html

https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html

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в мире, чехия, 80-летие победы в великой отечественной войне