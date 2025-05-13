https://ria.ru/20250513/vandalizm-2016670000.html

В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы

В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы - РИА Новости, 13.05.2025

В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы

Возбуждено дело о вандализме после осквернения стелы "Город трудовой доблести" в Комсомольске-на-Амуре, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:48:00+03:00

2025-05-13T13:48:00+03:00

2025-05-13T13:48:00+03:00

комсомольск-на-амуре

россия

хабаровский край

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

российское военно-историческое общество (рвио)

происшествия

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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Возбуждено дело о вандализме после осквернения стелы "Город трудовой доблести" в Комсомольске-на-Амуре, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Накануне в соцсетях появилась информация, что краской из баллончика на стелу "Город трудовой доблести" в Комсомольск-на-Амуре неизвестные нанесли рекламу интернет-магазина наркотиков. Полицейские города проводят проверку инцидента, сообщается в Telegram-канале ведомства. Памятник отмыт. "Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре по результатам проверки сообщения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм)", - сообщает следственное управление. Отмечается, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Почётное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Комсомольску-на-Амуре президентом страны Владимиром Путиным в 2021 году. Одноименную стелу в городе открыли 11 декабря 2024 года. На пилонах мемориала изображены лица тех, кто в годы Великой Отечественной войны выпускал нужную фронту продукцию. Место для стелы выбирали сами жители на голосовании. Деньги на ее изготовление, доставку, монтаж, установку, благоустройство прилегающей территории выделил бюджет Хабаровского края, - это около 70 миллионов рублей. Проект разработан архитекторами Российского военно-исторического общества, которые приезжали специально для этого в Комсомольск-на Амуре, сообщала ранее мэрия.

https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html

комсомольск-на-амуре

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хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), российское военно-историческое общество (рвио), происшествия