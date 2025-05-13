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В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы - РИА Новости, 13.05.2025
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13:48 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/vandalizm-2016670000.html
В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы
В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы - РИА Новости, 13.05.2025
В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы
Возбуждено дело о вандализме после осквернения стелы "Город трудовой доблести" в Комсомольске-на-Амуре, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:48:00+03:00
2025-05-13T13:48:00+03:00
комсомольск-на-амуре
россия
хабаровский край
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
российское военно-историческое общество (рвио)
происшествия
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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Возбуждено дело о вандализме после осквернения стелы "Город трудовой доблести" в Комсомольске-на-Амуре, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Накануне в соцсетях появилась информация, что краской из баллончика на стелу "Город трудовой доблести" в Комсомольск-на-Амуре неизвестные нанесли рекламу интернет-магазина наркотиков. Полицейские города проводят проверку инцидента, сообщается в Telegram-канале ведомства. Памятник отмыт. "Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре по результатам проверки сообщения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм)", - сообщает следственное управление. Отмечается, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Почётное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Комсомольску-на-Амуре президентом страны Владимиром Путиным в 2021 году. Одноименную стелу в городе открыли 11 декабря 2024 года. На пилонах мемориала изображены лица тех, кто в годы Великой Отечественной войны выпускал нужную фронту продукцию. Место для стелы выбирали сами жители на голосовании. Деньги на ее изготовление, доставку, монтаж, установку, благоустройство прилегающей территории выделил бюджет Хабаровского края, - это около 70 миллионов рублей. Проект разработан архитекторами Российского военно-исторического общества, которые приезжали специально для этого в Комсомольск-на Амуре, сообщала ранее мэрия.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
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комсомольск-на-амуре, россия, хабаровский край, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), российское военно-историческое общество (рвио), происшествия
Комсомольск-на-Амуре, Россия, Хабаровский край, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Российское военно-историческое общество (РВИО), Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы

СК завел дело о вандализме после осквернения стелы в Комсомольске-на-Амуре

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Возбуждено дело о вандализме после осквернения стелы "Город трудовой доблести" в Комсомольске-на-Амуре, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Накануне в соцсетях появилась информация, что краской из баллончика на стелу "Город трудовой доблести" в Комсомольск-на-Амуре неизвестные нанесли рекламу интернет-магазина наркотиков. Полицейские города проводят проверку инцидента, сообщается в Telegram-канале ведомства. Памятник отмыт.
"Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре по результатам проверки сообщения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм)", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Почётное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Комсомольску-на-Амуре президентом страны Владимиром Путиным в 2021 году. Одноименную стелу в городе открыли 11 декабря 2024 года. На пилонах мемориала изображены лица тех, кто в годы Великой Отечественной войны выпускал нужную фронту продукцию. Место для стелы выбирали сами жители на голосовании. Деньги на ее изготовление, доставку, монтаж, установку, благоустройство прилегающей территории выделил бюджет Хабаровского края, - это около 70 миллионов рублей. Проект разработан архитекторами Российского военно-исторического общества, которые приезжали специально для этого в Комсомольск-на Амуре, сообщала ранее мэрия.
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Комсомольск-на-АмуреРоссияХабаровский крайВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Российское военно-историческое общество (РВИО)Происшествия
 
 
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