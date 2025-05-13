В Комсомольске-на-Амуре возбудили дело после осквернения стелы
СК завел дело о вандализме после осквернения стелы в Комсомольске-на-Амуре
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Возбуждено дело о вандализме после осквернения стелы "Город трудовой доблести" в Комсомольске-на-Амуре, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
Накануне в соцсетях появилась информация, что краской из баллончика на стелу "Город трудовой доблести" в Комсомольск-на-Амуре неизвестные нанесли рекламу интернет-магазина наркотиков. Полицейские города проводят проверку инцидента, сообщается в Telegram-канале ведомства. Памятник отмыт.
"Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре по результатам проверки сообщения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ (вандализм)", - сообщает следственное управление.
Отмечается, что по уголовному делу допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Почётное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Комсомольску-на-Амуре президентом страны Владимиром Путиным в 2021 году. Одноименную стелу в городе открыли 11 декабря 2024 года. На пилонах мемориала изображены лица тех, кто в годы Великой Отечественной войны выпускал нужную фронту продукцию. Место для стелы выбирали сами жители на голосовании. Деньги на ее изготовление, доставку, монтаж, установку, благоустройство прилегающей территории выделил бюджет Хабаровского края, - это около 70 миллионов рублей. Проект разработан архитекторами Российского военно-исторического общества, которые приезжали специально для этого в Комсомольск-на Амуре, сообщала ранее мэрия.
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