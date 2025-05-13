https://ria.ru/20250513/vaktsina-2016646866.html

Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям

Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям - РИА Новости, 13.05.2025

Вакцину от аллергии на кошек готовят к клиническим испытаниям

Вакцина от аллергии на кошек находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:46:00+03:00

2025-05-13T11:46:00+03:00

2025-05-13T11:46:00+03:00

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583700974_0:0:2888:1626_1920x0_80_0_0_31ee08e4fc13ef06e75103afbd80cb23.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Вакцина от аллергии на кошек находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях, сообщили журналистам в пресс-службе Сеченовского университета. Ранее сообщалось, что команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом ведет разработку вакцины от аллергии на кошек. "По итогам исследования ученые отобрали два наиболее перспективных варианта конструкции вакцины. Сейчас разработка находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что аллергия на кошек - это одна из самых распространенных форм респираторной аллергии в мире. По разным оценкам от ринита, астмы, конъюнктивита и дерматита, вызванных контактами с кошачьими аллергенами, могут страдать до 25% всех людей. Ключевые аллергены - белки Fel d1 , Fel d4, и Fel d7, которые выделяются слюнными и сальными железами кошки. "Также оказалось, что антитела к новой вакцине частично подавляют реакцию на основной аллерген собак Can f1 и аллерген лошадей Equ c1. Это расширяет возможности применения вакцины", - добавили в учреждении.

https://ria.ru/20250424/vrach-2013078343.html

https://ria.ru/20250429/vrach-2013957429.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество