https://ria.ru/20250513/ukraina-2016771443.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.05.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T23:30:00+03:00
2025-05-13T23:30:00+03:00
2025-05-13T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным ресурса, тревогу в Киевской области объявили в 23.26.
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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу