https://ria.ru/20250513/ukraina-2016721195.html

"За фасадом единства". На Западе раскрыли, почему Мелони не приехала в Киев

"За фасадом единства". На Западе раскрыли, почему Мелони не приехала в Киев - РИА Новости, 13.05.2025

"За фасадом единства". На Западе раскрыли, почему Мелони не приехала в Киев

Премьер Италии Джорджа Мелони не приехала в Киев на встречу с другими европейскими лидерами на прошлой неделе, так как не согласилась с предложением... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T17:14:00+03:00

2025-05-13T17:14:00+03:00

2025-05-13T17:14:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер Италии Джорджа Мелони не приехала в Киев на встречу с другими европейскими лидерами на прошлой неделе, так как не согласилась с предложением французского президента Эммануэля Макрона о размещении миротворцев на Украине, пишет European Conservative."За фасадом европейского единства скрываются глубокие разногласия. Наиболее существенный из них: размещение европейских войск на Украине <...> в рамках миротворческих миссий", — говорится в материале.Отмечается, что Мелони решительно отвергла эту идею, которую активно продвигает французский лидер. Своим отказом приехать в Киев она подчеркнула, что Италия не будет отправлять войска на Украину, пишет автор текста.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.

https://ria.ru/20250513/zakharova-2016666336.html

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html

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джорджа мелони, киев, украина, в мире, италия, эммануэль макрон, владимир путин