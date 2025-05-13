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Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса - РИА Новости, 13.05.2025
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16:00 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016704527.html
Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса
Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса - РИА Новости, 13.05.2025
Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса
Китай и Бразилия считают, что для прочного мирного договора нужно искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, говорится в совместном... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:00:00+03:00
2025-05-13T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
китай
бразилия
украина
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай и Бразилия считают, что для прочного мирного договора нужно искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран. "Китай и Бразилия позитивно оценивают недавние сигналы о готовности к диалогу и с нетерпением ожидают, когда соответствующие стороны начнут плодотворные переговоры, достигнут большего консенсуса для реализации политического урегулирования и устранят обоснованные опасения всех сторон", - говорится в совместном заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая. Вместе с тем отмечается необходимость "искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, чтобы в итоге достичь справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения".
https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html
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в мире, китай, бразилия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Бразилия, Украина, Россия
Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса

КНР и Бразилия призвали искать решение украинского кризиса, исходя из его причин

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай и Бразилия считают, что для прочного мирного договора нужно искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран.
«
"Китай и Бразилия позитивно оценивают недавние сигналы о готовности к диалогу и с нетерпением ожидают, когда соответствующие стороны начнут плодотворные переговоры, достигнут большего консенсуса для реализации политического урегулирования и устранят обоснованные опасения всех сторон", - говорится в совместном заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая.
Вместе с тем отмечается необходимость "искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, чтобы в итоге достичь справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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