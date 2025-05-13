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Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса
Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса - РИА Новости, 13.05.2025
Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса
Китай и Бразилия считают, что для прочного мирного договора нужно искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, говорится в совместном... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T16:00:00+03:00
2025-05-13T16:00:00+03:00
2025-05-13T16:00:00+03:00
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай и Бразилия считают, что для прочного мирного договора нужно искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран. "Китай и Бразилия позитивно оценивают недавние сигналы о готовности к диалогу и с нетерпением ожидают, когда соответствующие стороны начнут плодотворные переговоры, достигнут большего консенсуса для реализации политического урегулирования и устранят обоснованные опасения всех сторон", - говорится в совместном заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая. Вместе с тем отмечается необходимость "искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, чтобы в итоге достичь справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса
КНР и Бразилия призвали искать решение украинского кризиса, исходя из его причин