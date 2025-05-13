https://ria.ru/20250513/ukraina-2016704527.html

Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса

Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса - РИА Новости, 13.05.2025

Китай и Бразилия рассказали о путях решения украинского кризиса

Китай и Бразилия считают, что для прочного мирного договора нужно искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, говорится в совместном... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T16:00:00+03:00

2025-05-13T16:00:00+03:00

2025-05-13T16:00:00+03:00

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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Китай и Бразилия считают, что для прочного мирного договора нужно искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров двух стран. "Китай и Бразилия позитивно оценивают недавние сигналы о готовности к диалогу и с нетерпением ожидают, когда соответствующие стороны начнут плодотворные переговоры, достигнут большего консенсуса для реализации политического урегулирования и устранят обоснованные опасения всех сторон", - говорится в совместном заявлении, опубликованном Центральным телевидением Китая. Вместе с тем отмечается необходимость "искать решение украинского кризиса, исходя из его коренных причин, чтобы в итоге достичь справедливого, прочного и обязывающего мирного соглашения".

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, бразилия, украина, россия