https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html

"Самоубийство": на Западе сделали мрачный прогноз об Украине

"Самоубийство": на Западе сделали мрачный прогноз об Украине - РИА Новости, 13.05.2025

"Самоубийство": на Западе сделали мрачный прогноз об Украине

Стремление Украины стать частью Запада будет для нее самоубийством, пишет Junge Welt. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T15:24:00+03:00

2025-05-13T15:24:00+03:00

2025-05-13T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Стремление Украины стать частью Запада будет для нее самоубийством, пишет Junge Welt.Издание отмечает, что лучшим исходом было бы как можно скорее положить конец конфликту. Тем не менее стремление Запада сохранить Украину в качестве антироссийского оплота в Восточной Европе лишь усложняет ситуацию."Нынешнему и любому будущему правительству в Киеве важно понять, что явный курс на Запад самоубийственен для страны", — говорится в материале.В статье отмечается, что позиция Москвы по вопросу об условиях переговоров ясна: в первую очередь необходимо обсудить причины конфликта, а затем перейти к вопросу о перемирии. Тот факт, что киевским властям и их западным покровителям хотелось бы изменить эту последовательность, объясняется материальным положением Украины: даже в самой стране оно все чаще оценивается как критическое. Кроме того, появляется все больше информации о недостаточной координации между подразделениями войск, а также нехватке личного состава.Западным политикам нужно признать, что они сильно просчитались в своих действиях в отношении Украины за последние 12 лет, пишет Junge Welt. Они серьезно недооценили решимость России больше не допускать "свершившихся фактов". Запад отверг предложение Москвы о переговорах, выдвинутое в декабре 2021 года, а теперь он пожинает плоды своих действий, резюмируется в статье.В ночь на 11 мая Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский тем не менее ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он требует, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда Киев сядет за стол переговоров.

https://ria.ru/20250512/peskov-2016502747.html

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016636887.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков