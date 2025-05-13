https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html

СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность

СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность - РИА Новости, 13.05.2025

СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность

Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:58:00+03:00

2025-05-13T14:58:00+03:00

2025-05-13T14:58:00+03:00

в мире

россия

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы украины

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую сущность, заявила Службы внешней разведки РФ. По данным СВР, Киев думает обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области - прежде всего на бойцов признанного террористическим и запрещенного в РФ нацбатальона "Азов"*. "Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов - не что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250513/pobeda-2016529737.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, курская область