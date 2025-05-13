https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность - РИА Новости, 13.05.2025
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность
Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:58:00+03:00
2025-05-13T14:58:00+03:00
2025-05-13T14:58:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую сущность, заявила Службы внешней разведки РФ. По данным СВР, Киев думает обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области - прежде всего на бойцов признанного террористическим и запрещенного в РФ нацбатальона "Азов"*. "Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов - не что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250513/pobeda-2016529737.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_ce3376dddbf7c498c1a8a414076ae9cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, курская область
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, Курская область
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность
СВР: желание Киева обменять курян на боевиков говорит о его нацистской сущности