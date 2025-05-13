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СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность - РИА Новости, 13.05.2025
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14:58 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность - РИА Новости, 13.05.2025
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность
Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:58:00+03:00
2025-05-13T14:58:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую сущность, заявила Службы внешней разведки РФ. По данным СВР, Киев думает обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области - прежде всего на бойцов признанного террористическим и запрещенного в РФ нацбатальона "Азов"*. "Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов - не что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, курская область
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, Курская область
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность

СВР: желание Киева обменять курян на боевиков говорит о его нацистской сущности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Использование режимом Владимира Зеленского российских граждан как заложников в попытках добиться освобождения своих головорезов доказывает его нацистскую сущность, заявила Службы внешней разведки РФ.
По данным СВР, Киев думает обменять вывезенных ВСУ на Украину жителей Курской области - прежде всего на бойцов признанного террористическим и запрещенного в РФ нацбатальона "Азов"*.
"Использование режимом Зеленского российских гражданских лиц в качестве заложников в попытках во что бы то ни стало добиться освобождения своих убийц и головорезов - не что иное, как очередное доказательство его нацистской сущности", - говорится в заявлении пресс-бюро СВР.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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В миреРоссияВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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