https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686592.html

СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"*

СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"* - РИА Новости, 13.05.2025

СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"*

Украина думает обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов националистического батальона "Азов"*, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:57:00+03:00

2025-05-13T14:57:00+03:00

2025-05-13T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина думает обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов националистического батальона "Азов"*, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев", - говорится в сообщении службы.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20250226/plennyy-2001636121.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, москва, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), курская область