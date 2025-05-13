https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686592.html
СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"*
СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"* - РИА Новости, 13.05.2025
СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"*
Украина думает обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов националистического батальона "Азов"*, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:57:00+03:00
2025-05-13T14:57:00+03:00
2025-05-13T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина думает обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов националистического батальона "Азов"*, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев", - говорится в сообщении службы.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20250226/plennyy-2001636121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"*
СВР: Киев хочет обменять вывезенных на Украину курских жителей на бойцов "Азова"