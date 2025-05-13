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СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"* - РИА Новости, 13.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 13.05.2025 (обновлено: 14:58 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686592.html
СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"*
СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"* - РИА Новости, 13.05.2025
СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"*
Украина думает обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов националистического батальона "Азов"*, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:57:00+03:00
2025-05-13T14:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
вооруженные силы украины
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
курская область
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина думает обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов националистического батальона "Азов"*, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. "В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев", - говорится в сообщении службы.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, россия, украина, москва, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Курская область
СВР: Киев хочет обменять вывезенных курских жителей на бойцов "Азова"*

СВР: Киев хочет обменять вывезенных на Украину курских жителей на бойцов "Азова"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении в ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина думает обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на бойцов националистического батальона "Азов"*, сообщили во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"В окружении В. Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян "ценным активом", в обмен на который можно требовать у Москвы "чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные". Речь идет прежде всего о бойцах националистического батальона "Азов"*, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений. При этом цинично подчеркивается, что Россия не располагает аналогичным "козырем" в виде взятых в плен украинских гражданских лиц. Это якобы повышает шансы "навязать Кремлю свои правила игры и заставить пойти на уступки по размену курян на азовцев", - говорится в сообщении службы.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Курская область
 
 
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