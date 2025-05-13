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На Украине оценили теневой оборот военкоматов от взяток - РИА Новости, 13.05.2025
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14:22 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016677227.html
На Украине оценили теневой оборот военкоматов от взяток
На Украине оценили теневой оборот военкоматов от взяток - РИА Новости, 13.05.2025
На Украине оценили теневой оборот военкоматов от взяток
Теневой оборот военкоматов на Украине от взяток в год может достигать 2,1 миллиарда евро, заявил во вторник депутат Верховной рады Дмитрий Микиша. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T14:22:00+03:00
2025-05-13T14:22:00+03:00
в мире
украина
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Теневой оборот военкоматов на Украине от взяток в год может достигать 2,1 миллиарда евро, заявил во вторник депутат Верховной рады Дмитрий Микиша. "Эксперты оценивают от 0,8 до 2,1 миллиарда евро ежегодно теневой оборот именно с ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Это не попасть (под облаву – ред.), списаться (сняться с учета- ред.), чтобы на тебя "закрыли" глаза на какое-то время, твоё дело переложили с верхней папочки вниз, обновить данные, чтобы это произошло быстрее. Они называют определённую сумму", - сказал Микиша в комментарии украинскому YouTube-каналу "Инсайдер". Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в январе заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250511/ukraina-2016392109.html
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в мире, украина, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине оценили теневой оборот военкоматов от взяток

Микиша: теневой оборот военкоматов на Украине в год может достигать €2,1 млрд

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Теневой оборот военкоматов на Украине от взяток в год может достигать 2,1 миллиарда евро, заявил во вторник депутат Верховной рады Дмитрий Микиша.
"Эксперты оценивают от 0,8 до 2,1 миллиарда евро ежегодно теневой оборот именно с ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Это не попасть (под облаву – ред.), списаться (сняться с учета- ред.), чтобы на тебя "закрыли" глаза на какое-то время, твоё дело переложили с верхней папочки вниз, обновить данные, чтобы это произошло быстрее. Они называют определённую сумму", - сказал Микиша в комментарии украинскому YouTube-каналу "Инсайдер".
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Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в январе заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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