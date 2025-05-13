https://ria.ru/20250513/ukraina-2016677227.html

На Украине оценили теневой оборот военкоматов от взяток

На Украине оценили теневой оборот военкоматов от взяток - РИА Новости, 13.05.2025

На Украине оценили теневой оборот военкоматов от взяток

Теневой оборот военкоматов на Украине от взяток в год может достигать 2,1 миллиарда евро, заявил во вторник депутат Верховной рады Дмитрий Микиша. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T14:22:00+03:00

2025-05-13T14:22:00+03:00

2025-05-13T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Теневой оборот военкоматов на Украине от взяток в год может достигать 2,1 миллиарда евро, заявил во вторник депутат Верховной рады Дмитрий Микиша. "Эксперты оценивают от 0,8 до 2,1 миллиарда евро ежегодно теневой оборот именно с ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.). Это не попасть (под облаву – ред.), списаться (сняться с учета- ред.), чтобы на тебя "закрыли" глаза на какое-то время, твоё дело переложили с верхней папочки вниз, обновить данные, чтобы это произошло быстрее. Они называют определённую сумму", - сказал Микиша в комментарии украинскому YouTube-каналу "Инсайдер". Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук в январе заявлял, что мобилизация на Украине превратилась в бизнес, сотрудники военкомата получают в среднем 100 долларов за одного насильно мобилизованного, а за то, чтобы военнообязанного отпустили, он должен заплатить от 3 тысяч до 10 тысяч долларов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016392109.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016377030.html

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в мире, украина, артем дмитрук, верховная рада украины, вооруженные силы украины