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Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия - РИА Новости, 13.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 13.05.2025 (обновлено: 14:07 13.05.2025)
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016664825.html
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия - РИА Новости, 13.05.2025
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские войска... РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T13:18:00+03:00
2025-05-13T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
апти алаудинов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские войска понесли крупные потери в Курской области и не способны вести масштабные боевые действия. "Если посмотреть на те ресурсы и силы, которые были опять же задействованы на эту операцию, мы можем сегодня констатировать, что противник опять понес очень большие потери и в технике, и в живой силе, и, конечно, он не достиг никаких результатов… И я так думаю, что в скором времени все равно мир уже услышит мирные соглашения, решения, к которым наш враг придет, хочет он этого или нет. Потому что он уже не в состоянии масштабно против нас воевать", - сказал Алаудинов журналистам. Он также выразил мнение, что украинский народ давно бы отказался от войны, если бы у него была такая возможность. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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россия, курская область, суджа, апти алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия

Алаудинов: ВСУ понесли большие потери и неспособны на масштабные боевые действия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские войска понесли крупные потери в Курской области и не способны вести масштабные боевые действия.
"Если посмотреть на те ресурсы и силы, которые были опять же задействованы на эту операцию, мы можем сегодня констатировать, что противник опять понес очень большие потери и в технике, и в живой силе, и, конечно, он не достиг никаких результатов… И я так думаю, что в скором времени все равно мир уже услышит мирные соглашения, решения, к которым наш враг придет, хочет он этого или нет. Потому что он уже не в состоянии масштабно против нас воевать", - сказал Алаудинов журналистам.
Он также выразил мнение, что украинский народ давно бы отказался от войны, если бы у него была такая возможность.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаАпти АлаудиновВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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