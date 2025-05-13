https://ria.ru/20250513/ukraina-2016664825.html

Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия

Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия - РИА Новости, 13.05.2025

Алаудинов заявил о неспособности ВСУ вести масштабные боевые действия

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские войска... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T13:18:00+03:00

2025-05-13T13:18:00+03:00

2025-05-13T14:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

апти алаудинов

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 13 мая - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что украинские войска понесли крупные потери в Курской области и не способны вести масштабные боевые действия. "Если посмотреть на те ресурсы и силы, которые были опять же задействованы на эту операцию, мы можем сегодня констатировать, что противник опять понес очень большие потери и в технике, и в живой силе, и, конечно, он не достиг никаких результатов… И я так думаю, что в скором времени все равно мир уже услышит мирные соглашения, решения, к которым наш враг придет, хочет он этого или нет. Потому что он уже не в состоянии масштабно против нас воевать", - сказал Алаудинов журналистам. Он также выразил мнение, что украинский народ давно бы отказался от войны, если бы у него была такая возможность. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://ria.ru/20250513/svo-2016514448.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, суджа, апти алаудинов, вооруженные силы украины, безопасность