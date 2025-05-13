https://ria.ru/20250513/ukraina-2016642453.html

"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине

"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 13.05.2025

"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине

Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:28:00+03:00

2025-05-13T11:28:00+03:00

2025-05-13T11:28:00+03:00

артем дмитрук

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие пять процентов — берут на себя право формировать повестку дня", — написал он.Так депутат Рады отреагировал на кадры, на которых женщина рвет и выбрасывает книги Достоевского и Чехова."Беда приходит к тем, кто не чтит свою историю и уничтожает свою духовность, культуру и литературу", — добавил Дмитрук.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.В Киеве 9 мая полиция задержала двух пенсионеров, которые в День Победы исполняли песни на русском языке возле Мемориала Вечной Славы. При этом, премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.

https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016634780.html

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артем дмитрук, украина, россия, киев, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире