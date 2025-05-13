"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине
Депутат Рады Дмитрук: повестку дня на Украине формирует маргинальное меньшинство
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие пять процентов — берут на себя право формировать повестку дня", — написал он.
© СоцсетиУкраинка рвет книги русских писателей. Кадр видео
© Соцсети
Украинка рвет книги русских писателей. Кадр видео
Так депутат Рады отреагировал на кадры, на которых женщина рвет и выбрасывает книги Достоевского и Чехова.
"Беда приходит к тем, кто не чтит свою историю и уничтожает свою духовность, культуру и литературу", — добавил Дмитрук.
После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В Киеве 9 мая полиция задержала двух пенсионеров, которые в День Победы исполняли песни на русском языке возле Мемориала Вечной Славы. При этом, премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.