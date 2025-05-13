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"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 13.05.2025
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11:28 13.05.2025
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016642453.html
"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине
"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине - РИА Новости, 13.05.2025
"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине
Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 13.05.2025
2025-05-13T11:28:00+03:00
2025-05-13T11:28:00+03:00
артем дмитрук
украина
россия
киев
денис шмыгаль
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие пять процентов — берут на себя право формировать повестку дня", — написал он.Так депутат Рады отреагировал на кадры, на которых женщина рвет и выбрасывает книги Достоевского и Чехова."Беда приходит к тем, кто не чтит свою историю и уничтожает свою духовность, культуру и литературу", — добавил Дмитрук.После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.В Киеве 9 мая полиция задержала двух пенсионеров, которые в День Победы исполняли песни на русском языке возле Мемориала Вечной Славы. При этом, премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
https://ria.ru/20250513/zelenskiy-2016616377.html
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артем дмитрук, украина, россия, киев, денис шмыгаль, верховная рада украины, в мире
Артем Дмитрук, Украина, Россия, Киев, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, В мире
"Так было всегда". В Раде признали неудобную правду об Украине

Депутат Рады Дмитрук: повестку дня на Украине формирует маргинальное меньшинство

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Повестку дня на Украине определяет маргинальное меньшинство, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Так было всегда в Украине: громкое, маргинальное меньшинство — эти недостающие пять процентов — берут на себя право формировать повестку дня", — написал он.
© СоцсетиУкраинка рвет книги русских писателей. Кадр видео
Украинка рвет книги русских писателей. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Соцсети
Украинка рвет книги русских писателей. Кадр видео
Так депутат Рады отреагировал на кадры, на которых женщина рвет и выбрасывает книги Достоевского и Чехова.
"Беда приходит к тем, кто не чтит свою историю и уничтожает свою духовность, культуру и литературу", — добавил Дмитрук.
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После госпереворота в 2014 году украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В Киеве 9 мая полиция задержала двух пенсионеров, которые в День Победы исполняли песни на русском языке возле Мемориала Вечной Славы. При этом, премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений.
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