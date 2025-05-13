https://ria.ru/20250513/ukraina-2016638579.html

Мирошник высказался о несоблюдении Украиной режима прекращения огня

Мирошник высказался о несоблюдении Украиной режима прекращения огня - РИА Новости, 13.05.2025

Мирошник высказался о несоблюдении Украиной режима прекращения огня

Украина показала за последние месяцы, что не способна соблюдать режим прекращения огня, несмотря на заявления своих лидеров, заявил посол МИД РФ по особым... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T11:03:00+03:00

2025-05-13T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Украина показала за последние месяцы, что не способна соблюдать режим прекращения огня, несмотря на заявления своих лидеров, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Украина за предыдущие месяцы ни разу не подтверждала на деле, что она может прекратить нанесение ударов, даже несмотря на какие-то заявления, обещания, выступления своих лидеров или командиров, которые представляют интересы Украины", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".В то же время, как отметил Мирошник, Москва не раз выступала с предложением о перемирии и продемонстрировала, что способна контролировать режим прекращения огня."Если она (Москва - ред.) его (перемирие - ред.) обещает, она может его выполнить", - подчеркнул он.Ранее Мирошник заявил, что в преддверии Дня Победы Киев, игнорируя режим прекращения огня, нарастил обстрелы почти на четверть. Эпицентрами активных обстрелов украинских формирований стали прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Упор делался на использование ударных беспилотников. Кроме того, силы ПВО сбивали дальнобойные дроны над Московской, Калужской, Тульской, Владимирской, Самарской, Пензенской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Смоленской, Воронежской областями, Краснодарским краем.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016630808.html

https://ria.ru/20250512/es-2016561597.html

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