https://ria.ru/20250513/ukraina-2016633440.html

В США выступили с радикальным призывом после предложения России

В США выступили с радикальным призывом после предложения России - РИА Новости, 13.05.2025

В США выступили с радикальным призывом после предложения России

Украине нужно согласиться на сделку с Россией, иначе ее ждет поражение, пишет 19FortyFive. "Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться... РИА Новости, 13.05.2025

2025-05-13T10:41:00+03:00

2025-05-13T10:41:00+03:00

2025-05-13T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украине нужно согласиться на сделку с Россией, иначе ее ждет поражение, пишет 19FortyFive. "Украина может либо признать реальность и дипломатически согласиться на сделку сейчас, либо продолжить игнорировать реальность и увеличить шансы того, что страна потерпит прямое военное поражение", — говорится в публикации.Ситуация такова, что у главы киевского режима нет возможности избегать окончания конфликта на невыгодных условиях, пишет издание. Зеленский, поощряемый европейскими лидерами, отказался от всех дипломатических возможностей, которые могли бы предотвратить начало конфликта или положить ему конец, но Россия, готова дать дипломатии по крайней мере еще один шанс, но он может оказаться последним, пишет 19FortyFive.В воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.В свою очередь, Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Официальный представитель МИД Мария Захарова, со своей стороны, обратила внимание на порядок действий, изложенный главой государства: сначала переговоры о первопричинах, а затем перемирие.

https://ria.ru/20250513/malinen-2016614323.html

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